Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Rok Velitele policie v Královéhradeckém kraji
Za rok zasahoval u 291 událostí, nyní využívá i speciální vozidlo.
Přesně rok fungování má za sebou tým policistů „Velitel policie“, který je pověřen řízením sil a koordinací činností a prostředků na místě mimořádných událostí v kraji. Necelých dvacet speciálně vycvičených policistů zasahovala za posledních 12 měsíců u 291 vážnějších případů. Samotná praxe policistům zařazeným do týmu Velitel policie ukázala, jaké vybavení budou pro svou práci u zásahů potřebovat.
Nejčastěji vyjížděl za uplynulý rok Velitel policie na pátrání po osobách, konkrétně téměř v 80 případech. Šlo zejména o pátrání po tzv. „horké stopě“, kde působí například i tým STOPA, ale zároveň se zapojují také další složky IZS a je zapotřebí pomoc každého jednotlivce. Právě takovému týmu pátrajících velí na místě Velitel policie.
Dále celkem často vyjížděl Velitel policie k vážnějším událostem spojeným s násilím či dokonce se střelbou. V červenci zasahoval u hlášené střelby v České Skalici (https://policie.gov.cz/clanek/aktualizace-strelba-v-centru-ceske-skalice.aspx) či u vyhrožování sebevraždou s použitím střelné zbraně. Některá oznámení se nakonec po příjezdu policistů na místo nepotvrdí, nicméně nepodceňujeme žádná oznámení, ke všem přistupujeme s patřičnou důležitostí.
Stranou při výjezdech nezůstávají ani záchrana osob, či zásah a koordinace činností při větších či jinak vážnějších dopravních nehodách. Velitel policie vyjížděl i k nálezům munice či k oznámením o nálezu podezřelého předmětu (např. https://policie.gov.cz/clanek/krajska-reditelstvi-policie-kralovehradecky-kraj-zpravodajstvi-nefunkcni-granat.aspx).
Jedním z nejnáročnějších zásahů byl pro hlídku Velitele policie výjezd na oznámení k napadení dvou žen v jednom z královéhradeckých obchodů. Velitel policie byl do minuty na místě činu, poskytoval s další přítomnou osobou první pomoc a koordinoval síly a prostředky všech zasahujících složek.
Pestré složení výjezdů Velitele policie ukázalo na reálné potřeby těchto policistů při specifických zásazích, což vyústilo v dodání speciálně vybaveného vozidla Škoda Kodiaq.
Výjezdové vozidlo pro Velitele policie disponuje speciální výbavou a úpravou instalovanou přesně „na míru“ potřebám při náročnějších či specifických zásazích. Jedná se například o celou řadu regálových systémů nejen pro bezpečné uložení a transport zbraní, pro uložení a fixaci balistických štítů, ale také pro příslušenství radiostanic, zdroje energie, dodatečná osvětlení a speciální reflektor pro práci ve ztížené viditelnosti a mnoho dalšího.
Své místo ve vozidle má i profesionální záchranářský batoh, evakuační plachty, zastavovací pásy používané při zastavení vozidel s ujíždějícími řidiči, sadu páčidel, teleskopický žebřík, beranidlo, reflektor + stojan, hasicí přístroj.
Veškerá dodatečná výbava a úprava úložných prostor musí odolávat nejenom vysokým rychlostem cestou k zásahu, ale musí převážené potřebné náčiní pevně fixovat.
„První měsíce fungování týmu Velitele policie ukázaly naše potřeby při zásazích, na které vyjíždíme po celém kraji. Moji kolegové jsou srdcaři a všichni dohromady jsme připraveni 24/7 zajišťovat bezpečí pro naše občany, zapojujeme se do pátrání, do náročnějších případů. Na místě události si s dalšími policisty pomáháme, každý přesně ví, co má dělat, a všichni máme stejný cíl. Bereme každý výjezd a zásah jako výzvu,“ hodnotí uplynulý rok z pozice člena týmu npor. Bc. Petr Hruška.
„Díky novému vozidlu jsme schopni rychleji a efektivněji reagovat na mimořádné události. Kolegové z týmu navíc ještě procházejí specifickými školeními. My se jim snažíme připravit co možná nejlepší podmínky pro výkon jejich práce. Specificky vybavené vozidlo je jednou z nich,“ uvedl plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
mjr. Magdaléna Vlčková
2.12.2025