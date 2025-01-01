Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Rodinný „nákup“ skončil obviněním
ÚSTECKO - Policie vypátrala ženu, která ukradla kočárek za 12 tisíc
Policisté z oddělení v Ústí nad Labem objasnili neobvyklou krádež dětského kočárku v hodnotě 12 tisíc korun, které se dopustila 29letá žena. Do prodejny s dětským zbožím přišla společně s osmii příbuznými, dvěma kočárky a několika malými dětmi. Celá rodina se v prostorách obchodu pohybovala jen krátkou dobu, přesto stačila způsobit zmatek, který měl podle vyšetřování sloužit k zakrytí plánované krádeže. Zatímco část skupiny zaměstnávala prodavačku výběrem oblečení a vytvářela v prodejně chaos, 29letá žena si vyhlídla vystavený kočárek. S využitím nezletilé dcery jako „zastínění“ s ním bez povšimnutí vyjela ven. Prodavačka byla však obezřetná a brzy zjistila, že kočárek z prodejny zmizel. V té době už celá rodina spěšně opustila obchod a odjela domů, tentokrát již se třemi kočárky. Policisté ihned zahájili šetření, vyhodnotili kamerové záznamy a díky dobré místní znalosti zamířili prakticky najisto na adresu, odkud podle všeho pocházeli všichni „nakupující“. V domě nalezli odcizený kočárek v nepoškozeném stavu, zajistili jej a vrátili zpět do prodejny.
Devětadvacetiletá žena byla následně obviněna z trestného činu krádeže. V její neprospěch sehrála roli i skutečnost, že se teprve v září vrátila z výkonu trestu. Za své jednání byla odsouzena k dalším čtyřem měsícům odnětí svobody, které již začala vykonávat.
Ústí nad Labem 4. prosince 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje