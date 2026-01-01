Policie České republiky  

Roční hlášení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace (cituji):

dovoluji si navázat na Vaše dřívější odpovědi …., v jejichž rámci mi byla poskytnuta Roční hlášení na úseku diváckého násilí za roky 2019-2024. Dovoluji si požádat o stejné hlášení za rok 2025.

V návaznosti na poskytnuté údaje si dovoluji požádat o poskytnutí informací k následujícím bodům:

1) Má Policie České republiky k dispozici Roční hlášení na úseku diváckého násilí za rok 2025? Pokud ano, žádám o jeho poskytnutí.

2) Pro případ (částečně) záporné odpovědi na otázku pod bodem 1 bych se rád zeptal, zda má Policie České republiky k dispozici dokumenty obsahově odpovídající Ročním hlášení na úseku diváckého násilí za roky 2019-2023 poskytnutým v rámci Vaší odpovědi č. j…., které by se vztahovaly k roku 2025? Pokud ano, žádám o jejich poskytnutí.“.

Policejní prezidium České republiky na základě vyjádření úřadu služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR k oběma otázkám sdělilo, že požadované informace k dispozici (k datu zpracování odpovědi) nemá.

pplk. JUDr. Lucie Žárská,10. 4. 2026

