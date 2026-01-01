Roční hlášení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace (cituji):
„dovoluji si navázat na Vaše dřívější odpovědi …., v jejichž rámci mi byla poskytnuta Roční hlášení na úseku diváckého násilí za roky 2019-2024. Dovoluji si požádat o stejné hlášení za rok 2025.
V návaznosti na poskytnuté údaje si dovoluji požádat o poskytnutí informací k následujícím bodům:
1) Má Policie České republiky k dispozici Roční hlášení na úseku diváckého násilí za rok 2025? Pokud ano, žádám o jeho poskytnutí.
2) Pro případ (částečně) záporné odpovědi na otázku pod bodem 1 bych se rád zeptal, zda má Policie České republiky k dispozici dokumenty obsahově odpovídající Ročním hlášení na úseku diváckého násilí za roky 2019-2023 poskytnutým v rámci Vaší odpovědi č. j…., které by se vztahovaly k roku 2025? Pokud ano, žádám o jejich poskytnutí.“.
Policejní prezidium České republiky na základě vyjádření úřadu služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR k oběma otázkám sdělilo, že požadované informace k dispozici (k datu zpracování odpovědi) nemá.
pplk. JUDr. Lucie Žárská,10. 4. 2026