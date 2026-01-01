Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Rockový festival ve Vizovicích omezí dopravu
Dávejte si pozor na svoje věci.
Od čtvrtka 16. července do neděle 19. července proběhne ve Vizovicích tradiční rockový festival MASTERS OF ROCK 2026. Tato akce výrazně ovlivní život místních obyvatel, řidičů i návštěvníků. Na pořádek a bezpečnost budou proto od středečního rána až do pondělního odpoledne dohlížet desítky policistů.
Do bezpečnostního opatření se zapojí hlídky z několika obvodních oddělení, dopravní policisté, prvosledové hlídky, policisté z pohotovostního a eskortního oddělení i kriminalisté. V terénu bude také jízdní policie, policejní kynologové a policisté na čtyřkolkách, kteří budou monitorovat stanová městečka. Podle aktuální situace využijí muži zákona v nočních hodinách také techniku Letecké služby Policie ČR.
Dopravní doporučení a omezení
- Parkování: parkujte výhradně na vyhrazených místech. Doporučujeme využít centrální parkoviště po pravé straně při příjezdu od obce Zádveřice (po tzv. staré Zádveřické silnici).
- Opatrnost na silnicích: na tahu ze Zlína do Vizovic bude vybudován speciální koridor pro chodce, dodržujte proto sníženou rychlost a buďte opatrní.
- Zvýšený pohyb osob: v celých Vizovicích se budou pravděpodobně celý týden ve zvýšené míře pohybovat chodci. Apelujeme proto na řidiče, aby jezdili s maximální ostražitostí.
Varování před zloději: Nenechte si zkazit festival
Stanovými městečky budou preventivně procházet uniformované hlídky i kriminalisté v civilu, aby minimalizovali možnost krádeží, přesto je nutné dodržovat základní pravidla bezpečnosti:
- Nenechávejte cennosti, peníze ani elektroniku ve stanech či zaparkovaných autech.
- Mějte svá zavazadla (batohy, kabelky) neustále zapnutá a pod přímým dohledem.
- Neodkládejte osobní věci volně bez dozoru.
Děkujeme všem řidičům i návštěvníkům za respektování dopravního značení a pokynů pořadatelů a policistů.
Stejně jako každý rok, i letos máte možnost před odjezdem z festivalu navštívit místní policejní oddělení na ulici Slušovská, kde můžete dechovou zkouškou zjistit, zda jste střízliví a můžete bez obav usednout za volant.
13. července 2026; por. Bc. Monika Kozumplíková