Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Rock For People na královéhradeckém letišti
Posílený výkon služby zahrne i nedělní koncert IRON MAIDEN.
Od středy 10. června do neděle 14. června 2026 se opět po roce na královéhradeckém letišti uskuteční festival Rock For People, který bude ukončen nedělním koncertem skupiny IRON MAIDEN. Pro policisty to bude znamenat posílení výkonu služby zejména ve vztahu k dohledu nad dopravou a veřejným pořádkem. Už v předvečer festivalu, tedy 9. června, začnou přijíždět první návštěvníci. Řidiči by měli počítat už v tento den se zvýšenou intenzitou dopravy kolem letiště i na příjezdových trasách k němu.
Před začátkem festivalu, v jeho průběhu, i po jeho ukončení budou policisté monitorovat dopravu zejména na příjezdových a odjezdových trasách k letišti, ale i v jeho širším okolí. Provoz bude v okolí letiště upraven dočasným dopravním značením, na vybraných místech bude snížena rychlost a v určitých úsecích bude zákaz zastavení.
Upozorňujeme všechny řidiče, že kvůli očekávanému zvýšenému pohybu chodců a cyklistů bude nutné dbát zvýšené opatrnosti, zejména na okolních komunikacích, ať už ve dne, tak samozřejmě také v nočních hodinách, kdy je viditelnost snížena. Řidičům, kteří nemíří na festival a potřebují v blízkosti letiště pouze projet, doporučujeme po celou dobu konání festivalu využít k tomuto účelu jinou trasu.
Žádáme všechny účastníky, kteří nemají zajištěné parkování v areálu festivalu, aby respektovali informace k parkování od pořadatelů: https://rockforpeople.cz/info/parking/, případně další doporučení ve vztahu k dopravě, rovněž od pořadatelů: https://rockforpeople.cz/doprava/
Informace od pořadatele (https://rockforpeople.cz/info/parking/):
„Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost nočnímu provozu v okolí areálu! Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy v nočních hodinách v okolí areálu, pro snažší odjezd a odchod účastníků a pro průjezd kyvadlové dopravy bude oblast kolem Parku 360 v čase od 22.00 do 1.00 hodin uzavřena. Vjezd do oblasti bude umožněn pouze složkám IZS, rezidentům, autobusům a označeným vozům taxislužby. Vjezd ostatních vozidel včetně návštěvníků s platným parkovacím lístkem nebude umožněn. Návrat z případného výjezdu mimo areál tak prosím naplánujte mimo uvedené hodiny. Vyhnete se tak komplikacím a zdržení. Důrazně proto doporučujeme využít noční linky kyvadlové dopravy, která bude pendlovat mezi Parkem 360 a zastávkou Aldis.“
mjr. Magdaléna Vlčková
5.6.2026