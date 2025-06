Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Rock for People

HRADECKO - I letos budeme dohlížet na hladký průběh festivalu.

Od středy 11. června do neděle 15. června 2025 se na královéhradeckém letišti uskuteční tradiční hudební festival Rock for People, na který se očekává příjezd desítek tisíc návštěvníků.

Pro zajištění hladkého průběhu akce posílíme výkon služby. Znamená to zvýšený dohled jak v prostoru konání festivalu, tak v jeho okolí, především při příjezdu a odjezdu účastníků. Na opatření se budou podílet dopravní, pořádkové i kriminální složky policie.

Dopravní a pořádkové hlídky budou monitorovat příjezdové trasy na hradecké letiště a dohlížet na dodržování dopravních předpisů. Dále budeme provádět namátkové silniční kontroly na možné požití alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel před jízdou.

V okolí letiště bude na silnicích snížena rychlost na 30 km/h. Na místě budou dopravní značky a šipky pro lepší orientaci řidičů.

Upozorňujeme všechny řidiče, že kvůli očekávanému zvýšenému pohybu chodců a cyklistů bude nutné dbát zvýšené opatrnosti, zejména na přilehlých komunikacích.

Žádáme všechny účastníky, kteří nemají zajištěné parkování v areálu festivalu, aby pokud možno nejezdili autem přímo na letiště. Doporučujeme využít záchytná parkoviště či jiný způsob dopravy. Podrobné informace o možnostech dopravy naleznete online.

por. Pižlová Šárka, DiS.

9.6.2025, 11:30

Související dokumenty Rock for People

Velikost souboru: 167,3 KB / formát M4A

Rock for People

Velikost souboru: 427,5 KB / formát M4A

Rock for People

Velikost souboru: 139,5 KB / formát M4A

vytisknout e-mailem