Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
ROADPOL - speciálně dopravně bezpečnostní akce v Plzeňském kraji
Bezpečnostní pásy a zádržné systémy – jeden z nejdůležitějších prvků pasivní bezpečnosti ve vozidle, který vám může zachránit život.
V době od 9. do 11. března 2026 probíhala po celém Plzeňském kraji celorepubliková speciálně dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena zejména na snížení možných rizik při přepravě osob ve vozidlech. V průběhu akce se hlídky služby dopravní a pořádkové policie zaměřili na používání bezpečnostních pásů, na správné užití zádržných systému při přepravě dětí a na dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o jednu z priorit služby dopravní policie.
V rámci akce policisté zkontrolovali celkem 1 176 vozidel. Z výčtu zjištěných protiprávních jednání v dopravě nebyli v 68 případech řidiči připoutáni bezpečnostními pásy, ve 101 případech řidiči jeli s vozidlem v nevyhovujícím technickém stavu, v 32 případech řidiči překročili dovolené rychlostní limity v obci a mimo obec, v 28 případech řidiči drželi v ruce hovorové zařízení za jízdy. Na místě kontrolních stanovišť policisté udělili v příkazním řízení pokuty na místě za zjištěné přestupky celkem v 296 případech za více jak 304 tisíc korun. Celkem tři řidiči řídili vozidlo pod vlivem alkoholu, přičemž u jednoho řidiče na Tachovsku detekční přístroj naměřil hodnotu přes tři promile alkoholu v dechu, tento řidič je podezřelý ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V šesti případech policistům vyhodnotil pozitivní výsledek kontrolní orientační test na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Během kontrolní akce policisté také zastavili tři řidiče, kteří řídili bez řidičského oprávnění. Ostatní zjištěné přestupky policisté oznámili správnímu orgánu k dalšímu projednání. A celkem 17 řidičů na místě kontroly uhradilo zjištěné nedoplatky v centrální evidenci přeplatků a nedoplatků za necelých 72 tisíc korun.
Policisté se budou podobným speciálně dopravně bezpečnostním aktivitám věnovat i nadále. Naším společným cílem je bezpečnost a plynulost v silničním provozu. Dodržování pravidel a vzájemný respekt výrazně snižují případná rizika nehodovosti a může rozhodnout i o bezpečném pohybu těch nejzranitelnějších účastníků v silničním provozu. Ochrana lidského života a zdraví by měla být pro všechny účastníky silničního provozu prioritou.
por. Veronika Hokrová, DiS.
13. března 2026