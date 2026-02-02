Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Rizika zbraňové amnestie
Neriskujte životy a zdraví, zachovejte chladnou hlavu a vyčkejte na odborníky.
Od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 probíhá zbraňová amnestie. Pří té mohou lidé beztrestně odevzdat policii zbraně, střelivo, munici, výbušninu nebo výbušný předmět, které nejsou řádně zaevidované. Kromě celých zbraní lze odevzdat i regulované součásti zbraní, jako jsou hlavně či závěry. Během ledna letošního roku nám v Pardubickém kraji občané na služebnu donesli i rozbušky, tělo granátu či munici ráže 30 mm. Manipulace s takovými předměty může být velmi nebezpečná a je potřeba dodržovat základní pravidla. U některých starších kusů rozbušek může k odpálení stačit i statická elektřina.
Kritickým bodem, na který veřejnost důrazně upozorňujeme, je bezpečnost při samotném transportu a manipulaci. Zatímco běžnou zbraň lze (vybitou a bezpečně uloženou) přinést na služebnu osobně, ale u munice, výbušnin a výbušných předmětů doporučujeme s těmito vůbec nemanipulovat! Pokud občan narazí na předměty, u nichž má podezření, že se jedná o granáty, dělostřelecké střely, rozbušky nebo průmyslové trhaviny, nesmí s nimi v žádném případě hýbat, natož je nakládat do auta a vozit do městské zástavby na služebnu policie. Stará munice podléhá v čase chemické degradaci, což ji činí extrémně nevyzpytatelnou. I sebemenší otřes nebo změna teploty může iniciovat explozi s fatálními následky.
Přinést takový předmět osobně na policejní oddělení je nejen ohrožením vlastního života, ale i hazardem s bezpečností veřejnosti a policistů. V takových případech je nutné zachovat chladnou hlavu. Na předmět nesahejte, zajistěte, aby se k němu nepřiblížil nikdo další, a okamžitě volejte linku 158. Policie na místo vyšle hlídku a případně i pyrotechnický výjezd, který disponuje technikou a znalostmi potřebnými k bezpečné likvidaci. I na tyto nálezy se amnestie vztahuje, ovšem cesta k jejich odevzdání vede přes telefonát, nikoliv přes návštěvu služebny. Respektováním těchto pravidel občané přispívají k bezpečnější společnosti, aniž by přitom zbytečně riskovali to nejcennější – lidské životy.
Každý, kdo odevzdá věc v rámci amnestie, obdrží od policie protokol o převzetí, přičemž policie následně prověří, zda se zbraní nebyl spáchán trestný čin. Pokud je výsledek negativní, otevírá se držiteli možnost požádat o dodatečnou legalizaci zbraně a její řádné zaevidování.
Za první měsíc lidé v rámci zbraňové amnestie odevzdali v Pardubickém kraji celkem 13 zbraní kategorie R3, 9 zbraní kategorie R4, 314 kusů střeliva a 5 kusů munice. K fotce osvětlovací rakety (viz. foto PČR 2), kterou oznamovatel donesl při minulé amnestii, vzhledem k její velikosti, asi není potřeba nic dodávat. Naopak správně se zachoval muž, který také během minulé amnestie telefonicky oznámil nález trhaviny Danubit, jedné z nejrozšířenějších průmyslových trhavin. Z té se tzv. „pocením“ uvolňuje nitroglycerin, který je velice citlivý na náraz, tření a teplo. O manipulaci a následné zneškodnění se postaral odborník.
Celkově je munice nebezpečná v tom, že nikdo nezná její konkrétní technický stav. Ve většině případů navíc obsahuje nějakou aktivní slož (výbušnina, fosfor atd.), a pokud by došlo k iniciaci např. neodbornou manipulací, mohou být následky fatální.
2. února 2026
por. Mgr. Tomáš Dub