Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Řízení pod vlivem alkoholu i drog
ROKYCANSKO – Od 9. do 17. února policisté z územního odboru Rokycany v rámci hlídkové služby odhalili šest řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu, drog či se zákazem řízení nebo bez řidičského oprávnění.
První záchyt takového řidiče se policistům povedl v Rokycanech v pondělí 9. února v odpoledních hodinách. Dechová zkouška byla u čtyřiadvacetiletého muže negativní, orientační drogový test však vyšel s pozitivním výsledkem na amfetamin/metamfetamin a THC. Muž se podrobil lékařskému vyšetření včetně odběru biologického materiálu. Lustrací pak bylo navíc zjištěno, že řidič nevlastní žádné řidičské oprávnění. Rozbor v laboratoři skutečně potvrdil přítomnost zakázaných látek v mužově těle, a tak byly věci zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Na dalšího takového řidiče policisté narazili v sobotu 14. února zhruba půl hodiny po půlnoci nedaleko Rokycan. Osmadvacetiletý muž byl vyzván k dechové zkoušce, která vyšla s výsledkem více než 1 promile alkoholu v dechu. Orientační drogový test byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Navíc se ukázalo, že mu byl v říjnu loňského roku rozhodnutím Okresního soudu Rokycany uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 16 měsíců. Policisté tedy ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
O den později, tedy 15. února krátce před třetí hodinou ranní řídil osobní automobil nedaleko Rokycan dvaadvacetiletý muž, kdy tento byl po řádném zastavení vyzván mimo jiné k dechové zkoušce. Ta k překvapení policistů vyšla s pozitivními výsledkem téměř 1,5 promile alkoholu v dechu. Další dechové zkoušky pak měly stoupající tendenci. Nemohlo tedy následovat nic jiného, než zadržení řidičského průkazu a zahájení úkonů trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Téhož dne, jen v dopoledních hodinách, vyzvali v rámci silniční kontroly policisté dvaačtyřicetiletého muže k dechové zkoušce a orientačnímu drogovému testu, kdy požití alkoholu bylo vyloučeno, drogový test ale byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Lékařské vyšetření včetně odběru biologického materiálu však muž odmítl a lustrace ukázala, že vozidlo řídil bez řidičského oprávnění. Všechny přestupky tedy byly oznámeny správnímu orgánu, který ve věci rozhodne.
V pondělí 16. února krátce před 22. hodinou v Rokycanech policisté řádně zastavili a zkontrolovali devětadvacetiletého řidiče. Měl pozitivní orientační drogový test na amfetamin/metamfetamin a THC a navíc řídil i přes platný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel do konce roku 2027, který mu uložil Magistrát města Plzně. Ve věci tedy byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a bude se čekat na rozbor biologického materiálu.
Poslední záchyt se uskutečnil 17. února kolem čtvrté hodiny odpoledne v Rokycanech. Třiatřicetiletá řidička řídila osobní automobil a v rámci silniční kontroly byla vyzvána k podrobení se dechové zkoušce a orientačnímu drogovému testu. Požití alkoholu policisté vyloučili, avšak drogový test byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Následovalo lékařské vyšetření včetně odběru biologického materiálu a jeho následný rozbor ukáže, zda se při řízení dopustila trestného činu nebo přestupku.
por. Bc. Ondřej Hodan
19. února 2026