Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Rivalovi probodl pneumatiku
Konflikt řidičů nečekaně vygradoval.
Teplé počasí zřejmě neblaze působí na některé šoféry, kteří pak za volantem jednají zkratkovitě a agresivně. Brněnští policisté řeší případ řidičů tmavého mercedesu a malého smartu, kteří se v úterý večer v brněnském provozu nepohodli. Mezi oběma muži docházelo k problikávání, riskantnímu předjíždění a blokování. Od jednoho semaforu takto dojeli až k další křižovatce, kde řidič mercedesu zřejmě ztratil nervy. Vystoupil z vozidla a svému rivalovi beze slova probodl přední pneumatiku. Poté z místa odjel. Policisté po něm nyní pátrají
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Všechny řidiče vyzýváme k toleranci vůči chybám ostatních účastníků silničního provozu a k tomu, aby zbytečně nestupňovali napětí a agresi. Podobné konflikty totiž mohou skončit mnohem hůře než jen poškozenou pneumatikou, například i vážnou dopravní nehodou.
por. David Chaloupka, 30. července 2026