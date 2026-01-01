Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Rivalovi probodl pneumatiku

Konflikt řidičů nečekaně vygradoval. 

Teplé počasí zřejmě neblaze působí na některé šoféry, kteří pak za volantem jednají zkratkovitě a agresivně. Brněnští policisté řeší případ řidičů tmavého mercedesu a malého smartu, kteří se v úterý večer v brněnském provozu nepohodli. Mezi oběma muži docházelo k problikávání, riskantnímu předjíždění a blokování. Od jednoho semaforu takto dojeli až k další křižovatce, kde řidič mercedesu zřejmě ztratil nervy. Vystoupil z vozidla a svému rivalovi beze slova probodl přední pneumatiku. Poté z místa odjel. Policisté po něm nyní pátrají
.
Všechny řidiče vyzýváme k toleranci vůči chybám ostatních účastníků silničního provozu a k tomu, aby zbytečně nestupňovali napětí a agresi. Podobné konflikty totiž mohou skončit mnohem hůře než jen poškozenou pneumatikou, například i vážnou dopravní nehodou.

por. David Chaloupka, 30. července 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 