Rituály na dálku nezabraly
Investice do vlastního štěstí stály ženu nemalé peníze.
V lednu letošního roku se žena z Přerovska nechala nalákat na inzerci na sociálních sítích, která nabízela různé služby duchovního charakteru. Nabídka spočívala ve výkladu karet, zajištění hojnosti, obdaření lásky a zhodnocení financí. Slovo dalo slovo a poškozená si s neznámou osobou sjednala ústní smlouvu na poskytnutí těchto služeb. Konkrétně se jednalo o rituál lásky, hojnosti a financí, za které v průběhu ledna zaplatila v různých částkách necelých 35 200 Kč. V únoru rituály pokračovaly a žena za ně zaplatila další částky, tentokrát mnohem vyšší celkově 373 000 Kč. V březnu se situace opakovala a za další prapodivné praktiky odeslala dalších 335 000 Kč. Ke konci měsíce již nabyla pochybnosti, protože se zmíněné slíbené služby nezačaly naplňovat a požádala o vrácení peněz. Na účet jí bylo vráceno necelých 100 000 Kč. Opět se ale nechala zmanipulovat k dalšímu využívání poskytovaných služeb a v dubnu jim na účet postupně poukázala dalších 225 000 Kč a v květnu dalších 247 000 Kč. Protože opět nedošlo k naplnění slibů spojených s rituálem, požádala o vrácení peněz. Následovala však podmínka, která s tím byla spojená a to zaplacení další částky. Na to již reagovala negativně a další peníze neposlala. Poté se obrátila na policisty a podvodné jednání oznámila. Žena tak přišla nejen o vysněné tužby, ale i o částku více než milion korun. Případ prověřujeme pro trestný čin podvod.
Takovéto lákavé nabídky, které nabízejí a slibují nemožné, se na sociálních sítích objevují často. I pro takovéto případy je všem k dispozici webová stránka www.panprokoukl.cz, kde můžete zadat do chatu informace z inzerátu, které následně budou vyhodnoceny. Upozorní Vás také na případná rizika a poradí, jak postupovat dál, abyste se nestali obětí podvodu.