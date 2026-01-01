Riskantní předjíždění skončilo nehodou
Řidič kvůli spěchu ohrozil řidiče i policisty.
Dramatický závěr služební cesty zažili v minulém týdnu jihomoravští policisté. Při návratu z Vysočiny na jižní Moravu projížděli u obce Ořechov levotočivou zatáčkou. Jeli za osobním autem s přívěsným vozíkem, když se proti nim znenadání vyřítil řidič osobního Fordu. Ten se v protisměru pustil do předjíždění kamionu a traktoru právě v místě, kde kvůli zatáčce nemohl mít žádný rozhled ani jistotu, že manévr bezpečně dokončí.
Riskantní předjíždění přes plnou čáru v nepřehledném úseku přivedlo Ford přímo proti policejní hlídce i proti vozidlu s přívěsem. Jen díky duchapřítomnosti všech zúčastněných, kteří okamžitě začali brzdit, nedošlo k čelnímu střetu. Za svůj spěch nakonec řidič zaplatil pomačkanými plechy, když lehce narazil do traktorového přívěsu. Kromě škody na autě si od policistů z dopravního inspektorátu ze Žďářu nad Sázavou odvezl také tučnou pokutu.
Podélná čára souvislá upozorňuje na úsek, kde není dovoleno předjíždět. Její ignorování může vést k vážné dopravní nehodě s tragickými následky. Kontrolami předjíždění v místech, kde je to zakázáno se policiesté dlouhodobě věnují.
por. David Chaloupka, 25. března 2026