Riskantní jízda černého Passatu

Hledáme svědky nebezpečné jízdy na silnici I/43 u Kuřimi. /VIDEO/

Ve čtvrtek krátce před šestou hodinou ranní zažili řidiči na silnici I/43 mezi Českou a Lipůvkou mimořádně nebezpečné okamžiky. Řidič černého VW Passat zde nebezpečně kličkoval mezi pruhy, opakovaně přejížděl do protisměru a ohrožoval tím všechny účastníky provozu. Někteří řidiči byli nuceni prudce manévrovat, aby zabránili srážce. Hazardu na silnici si povšimli dva pohotoví muži v dodávce, kteří neváhali, okamžitě přivolali policii prostřednictvím tísňové linky a vozidlo sledovali. Dramatické chvíle vyvrcholily před Lipůvkou, kde vůz vyjel mimo silnici, narazil do náletových dřevin a převrátil se přes střechu. Svědci ihned poskytli řidiči první pomoc do příjezdu záchranářů.

Policisté následně zjistili, že řidič nebyl pod vlivem alkoholu, avšak test na drogy byl pozitivní. Dalším zjištěním bylo, že vozidlo bylo téměř dva měsíce bez platné technické kontroly.

Žádáme všechny, kdo tuto jízdu viděli nebo byli přímo ohroženi, aby neprodleně kontaktovali policii na lince 158. Dopravní policisté uvítají i záznamy z palubních kamer projíždějících vozidel.

por. Petr Vala, 31. července 2025.

