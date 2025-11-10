Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Říjnoví "rekordmani" z Pardubického kraje
Dva řidiči nadýchali dohromady téměř 9 „voltů“. To by uživilo malý spotřebič.
foto PČRPoslední říjnový den kolem 17. hodiny si chrudimští hlídkaři v Novém Dvoře u Heřmanova Městce všimli vozidla značky Hyundai, kterému nesvítila koncová světla. Vydali se za ním, aby provedli silniční kontrolu. Už před zastavením ale tušili, že nefunkční osvětlení nebude hlavní problém. Řidič jel s vozidlem velmi pomalu a kličkoval. Reakce na rozsvícené majáky a nápis STOP také nebyla bleskurychlá. Při provedené dechové zkoušce kolegové u 53letého cizince zjistili přítomnost alkoholu v dechu a to ve výši 4,01 promile. Po předepsaném časovém odstupu provedli druhou dechovou zkoušku, která ukázala naprosto stejný výsledek.
Druhý případ se stal ještě o několik dní dříve. Na linku 158 kolem 11. hodiny zavolala žena, která právě ve Svitavách viděla řidičku s vozidlem Toyota při parkování nabourat do jiného auta. Když k ní přišla, myslela si, že má zdravotní problémy nebo je pod vlivem alkoholu. Pro jistotu řidičce sebrala klíče, aby nemohla z místa odjet a společně počkaly na příjezd hlídky. Policisté po příjezdu na místo vyzvali 52letou ženu k podrobení se dechové zkoušce. Ta ukázala hodnotu 4,83 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že opakovaného měření již nebyla schopna, usínala a navíc nebylo zřejmé, zda nepožila alkohol i po jízdě, byla převezena do nemocnice, kde se podrobila se odběru krve.
V prvním případě hrozí řidiči v případě odsouzení až jeden rok vězení. Řidičce za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, při kterém způsobila dopravní nehodu, hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Přiloženo video PČR.
por. Mgr. Tomáš Dub