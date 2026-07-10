Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Řídím pod vlivem? Neohrožuji jen sebe, ale i všechny kolem
Alkohol za volant nepatří. Policisté se v Plzeňském kraji stále setkávají s řidiči ovlivněnými návykovými látkami. Ve svých dopravně bezpečnostních kontrolách budou i nadále pokračovat. Naším cílem je minimalizovat rizika vzniku dopravních nehod a negativního jednání řidičů za volantem.
Během posledních dvou dnů řešili policisté v Plzeňském kraji hned několik případů řidičů, u kterých vzniklo podezření, že usedli za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Nechyběly ani případy odmítnutí lékařského vyšetření ve zdravotnickém zařízení s následným odběrem biologického materiálu či řidič, který po dopravní nehodě z místa ujel nebo řidička, která měla platný zákaz řízení všech motorových vozidel a svým jednáním tak mařila výkon úředního rozhodnutí nebo vykázání.
Jeden z případů se stal v Plzni, kde řidič po střetu s jiným vozidlem z místa dopravní nehody ujel. Nehoda se obešla bez zranění. Policisté jej následně po necelých 15 minutách vypátrali a při dechové zkoušce naměřili více než dvě a půl promile alkoholu v dechu. Muž následně odmítl lékařské vyšetření ve zdravotnickém zařízení spojenému s odběrem biologického materiálu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz.
Další kontrolní činnost policistů proběhla například v Sušici, v Plzni, v Tachově nebo na Klatovsku. Policisté při nich zjistili podezření na ovlivnění řidičů omamnými a psychotropními látkami. Ve třech případech byly orientační testy pozitivní na amfetamin či metamfetamin a jeden navíc i na opiáty. Celkem tři řidiči se na výzvu dále podrobili lékařskému vyšetření ve zdravotnickém zařízení spojenému s odběrem biologického materiálu. V jednom případě se řidič na výzvu policistů odmítl podrobit orientační dechové zkoušce i lékařskému vyšetření spojenému s následným odběrem biologického materiálu. Následnou lustrací policisté dále u tohoro řidiče zjistili, že není držitelem žádného řidičského oprávnění.
Z našeho pohledu je alarmující skutečnost, že stále existují lidé, kteří vědomě usedají za volant pod vlivem alkoholu nebo drog. Přitom právě tyto látky výrazně zpomalují reakce, zhoršují schopnost správně vyhodnotit aktuální dopravní situaci a zvyšují sklon k riskantnímu chování. Za volantem pak stačí jediná chyba a následky mohou být tragické.
Stejně závažné je i odmítnutí dechové zkoušky či lékařského vyšetření. To není způsob, jak se vyhnout odpovědnosti. Naopak i takové jednání má své právní důsledky a může vést k vysoké pokutě ve správním řízení a zákazu řízení.
Každý řidič by si měl uvědomit, že řízení motorového vozidla je především velká zodpovědnost. Na komunikaci nejsme v převážné míře sami. Vedle nás se třeba pohybují rodiny s dětmi, senioři, chodci nebo cyklisté, kteří mají stejné právo bezpečně dorazit do svého cíle.
Pokud jste požili alkohol nebo užili jakoukoli návykovou látku, za volant nesedejte. V tu chvíli je vaše vozidlo v pozici jako odjištěná zbraň. A je jen otázkou času, náhody, situace, kdy může být použita nejen proti vám, ale proti všem účastníkům silničního provozu. Využijte raději veřejnou dopravu nebo požádejte o odvoz kamarády či rodinné příslušníky, tedy někoho střízlivého.
Jediné správné rozhodnutí může zachránit lidský život – možná právě ten váš.
por. Veronika Hokrová, DiS.
10. července 2026