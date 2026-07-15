Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Řídím, piju nealko pivo
Alkohol za volant nepatří.
V České republice platí nulová tolerance alkoholu, a to nejen za volantem, ale i za řídítky. Alkohol značně ovlivňuje schopnost ovládat řízení. Nepříznivě ovlivňuje vnímání člověka a jeho chování, otupuje smysly, způsobuje zpomalené reakce, vede k nesprávnému odhadnutí situace, k přeceňování vlastních schopností či agresivní jízdě. Důležité je připomenout, že cyklista je také řidič, i pro něj tedy platí zákaz požívání alkoholu před jízdou. Začátkem měsíce během jednoho dne dopravní policisté zjistili u čtyř cyklistů, že jsou pod vlivem alkoholu, jejich přestupkové jednání nyní řeší správní orgán. Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun.
Včera dne 14. července uskutečnili policisté spolu s pracovníkem BESIP v Bohutíně dopravně preventivní akci s názvem „Řídím, piju nealko pivo“, která byla zaměřena právě na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů před jízdou nebo během ní. Zodpovědní šoféři, kteří měli dechovou zkoušku negativní a v pořádku měli i ostatní náležitosti, dostali za odměnu nealkoholické pivo a další drobné dárky. Nealko pivo je vhodnou alternativou u nás tak oblíbeného nápoje. Jednomu ze zastavených řidičů však hrozí kromě pokuty až 1,5 roku zákazu řízení, protože měl dechovou zkoušku pozitivní. Na displeji přístroje se objevila hodnota 0,5 promile alkoholu. Cílem akce je připomenout motoristům, že alkohol ani jiné návykové látky za volant nepatří, a dále snaha snížit počet dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem.
Během prvního pololetí letošního roku odhalily hlídky na Příbramsku 406 řidičů pod vlivem alkoholu či drog. Z uvedeného počtu se 155 osob dopustilo svým jednáním přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Příslušníci policie za dané období řešili na příbramských silnicích 498 dopravních nehod, 24 z nich způsobili opilí motoristé.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
15. červenec 2026