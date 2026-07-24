Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Řídím, piju nealko pivo
Zodpovědní řidiči dostávají za odměnu nealkoholické pivo.
Od měsíce března letošního roku se na Kutnohorsku pravidelně uskutečňují dopravně preventivní akce s názvem „Řídím, piju nealko pivo“. Tato akce je zaměřena zejména na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů před jízdou nebo během ní.
Zodpovědní řidiči, kteří mají při kontrole dechovou zkoušku negativní, v pořádku mají i všechny předepsané doklady a vůz je také v řádném stavu, dostávají za odměnu nealkoholické pivo nebo jednorázový alkohol test. Nealkoholické pivo je vhodnou a bezpečnou variantou u nás tak oblíbeného nápoje. Akce si klade za cíl připomenout motoristům, že alkohol ani jiné návykové látky za volant nepatří a dále jde o snahu snížit počet dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu.
Jedno obecně známé rčení říká, že „alkohol je metla lidstva“. Někteří z vás určitě ještě znají lidové pokračování „… a proto je třeba zametat, abychom tu měli čisto“. Humor a jistá dávka nadsázky je v celém životě člověka více než nezbytná, ovšem spojení alkohol-řidič je velmi nebezpečné a mnohdy končí tragicky. Proti alkoholu a jeho střídmému užívání nic nemáme. Za volant a do silničního provozu ovšem rozhodně nepatří. (zdroj: řídím, piju nealko pivo).
POZOR!
Schopnost řídit motorové vozidlo je podstatně zhoršena i při tzv. „kocovině“, kdy již alkohol z krve vymizel!
Alkohol za volant rozhodně nepatří!
Více o preventivním projektu „Řídím, piju nealko pivo“ naleznete ZDE:
V březnu letošního roku NAPSALI O NÁS:
por. Mgr. Vendulka Marečková
ÚO PČR Kutná Hora
24. července 2026