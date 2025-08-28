Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řídím, piju nealko pivo
Na Teplicku proběhla již tradiční preventivní akce.
Na teplických silnicích se řidiči mohli tento týden setkat se společnou hlídkou Policie České republiky a Městské policie Teplice. Probíhala zde dopravně preventivní akce "Řídím, piju nealko pivo". U zastavených řidičů provedl policista dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v těle a v případě, že vyšla s nulovou hodnotou, obdržel řidič nealkoholické pivo. Akce ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven upozorňuje řidiče na nebezpečí konzumace alkoholu za volantem a cílem je snížit počet dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu.
Během této akce nezaznamenali policisté žádného řidiče, který by měl jinou než nulovou hodnotu alkoholu v dechu.
28. srpna 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí