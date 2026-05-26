Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
,,Řídím, piju nealko pivo“
Během silničních kontrol obdrželi ukáznění řidiči nealkoholické pivo.
ŘPNP (4).jpegI tento rok se lounští policisté zapojili do celorepublikové akce s názvem ,,Řídím, piju nealko pivo“. Ta se uskutečnila v pondělí 25. května, přičemž policisté z dopravního inspektorátu prováděli kontroly na hlavním tahu mezi Louny a Teplicemi.
Účel této dopravně preventivní akce, na které spolupracujeme společně s BESIPem a Českým svazem pivovarů a sladoven, spočívá v připomenutí řidičům, jaká nebezpečí skýtá požívání alkoholických nápojů před usednutím za volant nebo během řízení. Z toho vyplývá, že smyslem celého projektu je zvýšení bezpečnosti provozu na českých silnicích a v co největší míře snížení rizika dopravních nehod způsobených osobami pod vlivem alkoholu.
Kontrole na silnici I/15 u obce Kozly se podrobilo několik desítek řidičů. Ti, jejichž dechová zkouška měla negativní výsledek, obdrželi možnou alternativu osvěžení, v tomto případě nealkoholické pivo.
26. května 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje