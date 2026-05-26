Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

,,Řídím, piju nealko pivo“

Během silničních kontrol obdrželi ukáznění řidiči nealkoholické pivo. 

ŘPNP (4).jpegŘPNP (4).jpegI tento rok se lounští policisté zapojili do celorepublikové akce s názvem ,,Řídím, piju nealko pivo“. Ta se uskutečnila v pondělí 25. května, přičemž policisté z dopravního inspektorátu prováděli kontroly na hlavním tahu mezi Louny a Teplicemi.

 Účel této dopravně preventivní akce, na které spolupracujeme společně s BESIPem a Českým svazem pivovarů a sladoven, spočívá v připomenutí řidičům, jaká nebezpečí skýtá požívání alkoholických nápojů před usednutím za volant nebo během řízení. Z toho vyplývá, že smyslem celého projektu je zvýšení bezpečnosti provozu na českých silnicích a v co největší míře snížení rizika dopravních nehod způsobených osobami pod vlivem alkoholu.

 Kontrole na silnici I/15 u obce Kozly se podrobilo několik desítek řidičů. Ti, jejichž dechová zkouška měla negativní výsledek, obdrželi možnou alternativu osvěžení, v tomto případě nealkoholické pivo.

26. května 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna

1 ŘPNP (1)

1 ŘPNP (1) 

Detailní náhled

2 ŘPNP (2)

2 ŘPNP (2) 

Detailní náhled

3 ŘPNP (3)

3 ŘPNP (3) 

Detailní náhled

4 ŘPNP (4)

4 ŘPNP (4) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 