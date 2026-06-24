Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řídím, piju nealko pivo!
Touto akcí policisté opět připomínali řidičům, že alkohol za volant nepatří.
Do celorepublikového projektu "Řídím, piju nealko pivo" se v úterý 23. června 2026 odpoledne zapojili také prachatičtí dopravní policisté s policejní tiskovou mluvčí por. Martinou Joklovou a s krajským koordinátorem BESIP Václavem Kovářem. Policisté řidiče kontrolovali na silnici II/143 v ulici Krumlovská v Prachaticích. Pokud měli řidiči vše v pořádku, obdrželi od krajského koordinátora nealkoholické pivo a od tiskové mluvčí alkohol-test a reflexní prvek.
Během akce dopravní policisté zkontrolovali na několik desítek řidičů. Všichni řidiči, až na jednoho, který policistům nadýchal necelé jedno promile alkoholu, byli vzorní.
Posláním tohoto projektu je upozornit řidiče na to, že alkohol a jiné návykové látky za volant nepatří a nabídnout jim alternativní řešení, v tomto případě v podobě nealkoholického piva. Cílem akce je snaha snížit počet dopravních nehod, zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
Od začátku letošního roku se na Prachaticku stalo celkem 7 dopravních nehod, které způsobili řidiči právě pod vlivem alkoholu. Ve dvou případech se jednalo o cyklistu.
Pár rad pro bezpečné letní cesty za volantem:
- Zpomalte -I když nebudete viníkem krizové situace, nižší rychlost vám dává manévrovací prostor kolizi předejít.
- Soustřeďte se na řízení, ne na telefon - Nepozornost je častou příčinou přejetí do protisměru a fatálních srážek
- Nepřemáhejte únavu či zdravotní stav - Přestávky nebo střídání za volantem je vhodné udělat každé 2-3 hodiny. Pokud nejste fit, neřiďte!
- Udržujte bezpečný odstup - Od vozidel před sebou mějte odstup nejméně dvou vteřin.
- Připoutejte se na všech sedadlech - Airbag bez pásu vás nechrání, pás má vést přes rameno a pánev, nikoliv přes krk a břicho. S nohami na palubní desce riskujete těžké zranění.
- Dodržujte pitný režim – Nedostatek tekutin zvyšuje únavu řidiče a snižuje jeho pozornost. Nezapomínejte však, že alkohol za volant nepatří!
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
24. června 2026