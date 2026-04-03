Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Řídím, piju nealko pivo

Alkohol za volant rozhodně nepatří. 

Jihočeští policisté se opět zapojili do dopravně preventivní kampaně, kterou realizuje Policie České republiky ve spolupráci s BESIP a Českým svazem pivovarů a sladoven po mnoho let. Cílem je upozornit všechny účastníky silničního provozu na důležitost dodržování zákazu požívání alkoholu a drog před nebo během jízdy. Řidiči, kteří měli při včerejší silniční kontrole veškeré náležitosti v pořádku, obdrželi od policistky a koordinátora BESIPU reflexní prvky, alkoholtester a nealkoholické pivo. Pamatujte, že alkohol za volant rozhodně nepatří.

Policisté se během velikonočních svátků také tradičně zapojí do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce. Počítáme se zvýšeným provozem na našich silnicích. Zároveň probíhá v kraji mnoho kulturních a společenských akcí, proto budou policisté v ulicích dohlížet na veřejný pořádek na místech s větším počtem návštěvníků.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. dubna 2026

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 