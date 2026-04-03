Řídím, piju nealko pivo
Alkohol za volant rozhodně nepatří.
Jihočeští policisté se opět zapojili do dopravně preventivní kampaně, kterou realizuje Policie České republiky ve spolupráci s BESIP a Českým svazem pivovarů a sladoven po mnoho let. Cílem je upozornit všechny účastníky silničního provozu na důležitost dodržování zákazu požívání alkoholu a drog před nebo během jízdy. Řidiči, kteří měli při včerejší silniční kontrole veškeré náležitosti v pořádku, obdrželi od policistky a koordinátora BESIPU reflexní prvky, alkoholtester a nealkoholické pivo. Pamatujte, že alkohol za volant rozhodně nepatří.
Policisté se během velikonočních svátků také tradičně zapojí do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce. Počítáme se zvýšeným provozem na našich silnicích. Zároveň probíhá v kraji mnoho kulturních a společenských akcí, proto budou policisté v ulicích dohlížet na veřejný pořádek na místech s větším počtem návštěvníků.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. dubna 2026