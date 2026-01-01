Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řídili pod vlivem alkoholu či drog nebo i přes platný zákaz řízení
Několik řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu, drog nebo i přes uložený zákaz řízení motorových vozidel, odhalili během uplynulého víkendu policisté na Děčínsku.
První případ řešili policisté v pátek 17. července 2026 krátce před druhou hodinou ranní ve Varnsdorfu. Hlídka při silniční kontrole zastavila řidiče osobního vozidla. Následnou lustrací policisté zjistili, že muž má uložen platný zákaz řízení všech motorových vozidel, který je stále v platnosti. Řidič se na výzvu policistů podrobil dechové zkoušce na alkohol, která byla s negativním výsledkem. Policisté mu následně sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě uznání viny u soudu mu za uvedené protiprávní jednání hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. O případném potrestání rozhodne soud.
Další případ se stal tentýž den v odpoledních hodinách v Rumburku. Policisté tam zastavili řidiče osobního vozidla, který po zastavení automobilu vystoupil a začal před hlídkou utíkat. Policisté muže po několika minutách pronásledování dostihli a zadrželi. Následným prověřováním zjistili, že muž řídil vozidlo i přesto, že měl uložen platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Policisté navíc zjistili, že se nejednalo o jeho první protiprávní jednání tohoto druhu. V uplynulých dnech byl již řešen v souvislosti s řízením pod vlivem návykových látek a porušením zákazu řízení. Tyto skutky policisté spojili do jednoho trestního řízení a muži sdělili podezření ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky. V rámci zkráceného přípravného řízení byl muž ve lhůtě 48 hodin předán soudu, který rozhodl o jeho vzetí do výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody. Následně byl eskortou policistů dopraven do věznice.
Poslední případ policisté řešili v neděli 19. července 2026 ve Varnsdorfu. Zde zastavili a kontrolovali řidiče osobního vozidla, kterého vyzvali k podrobení se odbornému měření na alkohol. Provedené dechové zkoušky opakovaně ukázaly hodnoty přesahující jedno promile alkoholu v dechu. Řidič byl poučen také o možnosti lékařského vyšetření spojeného s odběrem krve, kterou nevyužil. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Následně mu sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě uznání viny u soudu mu za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. O případném potrestání rozhodne soud.
Děčín 22. července 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje