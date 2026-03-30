Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řídili pod vlivem alkoholu
Řidič i řidička nadýchali více jak dvě a půl promile.
V neděli, kolem třetí hodiny ranní, zastavili hlubočtí policisté osmadvacetiletou řidičku Fiatu, která mířila z Českých Budějovic na Češňovice a Dasné, kde byla policejní hlídkou kontrolována. Dechová zkouška pak prokázala, že řidička požila alkohol. Nadýchala více jak dvě a půl promile. Odpoledne téhož dne, předcházela této kontrole jiná. Vltavotýnští policisté zastavili a kontrolovali kolem jedné hodiny odpoledne jednačtyřicetiletého muže, který řídil vozidlo Peugeot a projížděl Neznašov. Oba jsou podezřelí ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
30. března 2026