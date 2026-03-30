Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídili pod vlivem alkoholu

Řidič i řidička nadýchali více jak dvě a půl promile. 

V neděli, kolem třetí hodiny ranní, zastavili hlubočtí policisté osmadvacetiletou řidičku Fiatu, která mířila z Českých Budějovic na Češňovice a Dasné, kde byla policejní hlídkou kontrolována. Dechová zkouška pak prokázala, že řidička požila alkohol. Nadýchala více jak dvě a půl promile. Odpoledne téhož dne, předcházela této kontrole jiná. Vltavotýnští policisté zastavili a kontrolovali kolem jedné hodiny odpoledne jednačtyřicetiletého muže, který řídil vozidlo Peugeot a projížděl Neznašov. Oba jsou podezřelí ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

Alkohol za volant rozhodně nepatří! Dodržujte pravidla a předpisy související s provozem na našich silnicích. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
30. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 