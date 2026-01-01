Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řídila i přes zákaz a po užití drog
ÚSTECKO - Řidičce pravděpodobně zákony nic neříkají.
Policisté z hlídkové služby v odpoledních hodinách kontrolovali v ulici Prokopa Diviše v Ústí nad Labem osobní vozidlo BMW, které řídila devatenáctiletá žena. Běžná silniční kontrola odhalila hned několik závažných porušení zákona. Lustrací v policejních evidencích policisté zjistili, že mladá řidička má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla sice negativní, orientační test na omamné a psychotropní látky však vyšel pozitivně na pervitin. Policisté řidičku na místě zadrželi a eskortovali do policejní cely. Při výslechu žena uvedla, že si byla vědoma skutečnosti, že má uložen zákaz řízení. Zároveň přiznala, že ji policisté při řízení přes uložený zákaz přistihli již v minulém měsíci. Rovněž uvedla, že za volant usedla i přesto, že věděla o předchozím užití pervitinu.
V současné době je devatenáctiletá žena podezřelá ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
ústí nad Labem 16. července 2026
por. mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Úteckého kraje