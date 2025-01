Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řídila auto navzdory zákazu a otočila ho na střechu

SEMILSKO - Dechovou zkoušku odmítla.

Záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí si v tomto týdnu převzala 45letá žena ze Semilska. Ta v listopadu loňského roku v odpoledních hodinách v Nové Vsi nad Popelkou havarovala a přitom otočila svůj peugeot na střechu, ačkoliv za volantem neměla co dělat.

Okresní soud v Semilech jí totiž loni v červenci řízení zakázal. Vědoma si toho, z místa havárie utekla, a to přesto, že její nepojízdné auto překáželo na chodníku i v silničním provozu. Po několika hodinách od havárie ji policisté kontaktovali a vyzvali ji k dechové zkoušce, kterou bez uvedení důvodu odmítla. Za toto odmítnutí se bude zodpovídat ve správním řízení, ve kterém jí hrozí pokuta v rozmezí od 25 000 do 75 000 korun včetně zákazu řízení od 18 do 36 měsíců a jako bonus získá 6 trestných bodů.

15. 1. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

