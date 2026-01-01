Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil pod vlivem drog

Cizince, který směřoval k hraničnímu přechodu Strážný, odhalili hornovltavičtí policisté. 

Hornovltavičtí policisté kontrolovali včera odpoledne řidiče nákladního vozidla Crafter na silnici I/4 v obci Houžná, jedoucího ve směru Houžná – Strážný. Následným orientačním DrugWip testem u řidiče odhalili přítomnost kokainu. Dechová zkouška byla negativní. Cizinec se následně podrobil lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve a moči. Další jízdu mu policisté zakázali.

Dalšího řidiče včera večer odhalili také netoličtí policisté. Ten usedl za volant pod vlivem amfetaminu a metamfetaminu, které u něho prokázal orientační test na jinou návykovou látku. Policisté následně řidiči odebrali řidičské oprávnění a zakázali mu další jízdu. Lékařskému vyšetření se řidič odmítnul podrobit.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
16. ledna 2026

