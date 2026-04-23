Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Řídil pod vlivem alkoholu a naboural několik značek
V případě trestního stíhání mu hrozí až 3letý trest odnětí svobody.
Mladoboleslavští dopravní policisté se od minulého pátku zabývají případem opilého muže, který usedl za volant a při své jízdě stihnul i několikrát nabourat.
Vše se odehrálo před 15. hodinou v Mladé Boleslavi v ulici Dukelská. Pětadvacetiletý cizinec usedl za volant vozidla Škoda značně ovlivněn alkoholem, navíc s platným zákazem řízení.
Muž pokračoval v jízdě ulicí Laurinova, kde nezvládl průjezd zatáčkou a vyjel mimo komunikaci na travnatou plochu. Následně narazil do dopravní značky a poté do lampy veřejného osvětlení. V jízdě ale ještě pokračoval dál a naboural i do obrubníku.
Policisté u muže provedli dechovou zkoušku, která prokázala hodnotu přes 3 promile alkoholu v dechu. Testu na jiné návykové látky se odmítl podrobit a odmítl i lékařské vyšetření spojené s odběrem krve v nemocnici. Navíc řídil, ačkoli má platný zákaz řízení.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za takové skutky, v případě odsouzení hrozí až 3letý trest odnětí svobody.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
23. dubna 2026