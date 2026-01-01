Řidičů pod vlivem drog přibývá
Policisté na Ústecku evidují nárůst řidičů pod vlivem drog
Policisté n Ústecku v posledních letech zaznamenávají nárůst případů řidičů, kteří usedají za volant pod vlivem omamných a psychotropních látek. Takové jednání představuje vážné riziko pro bezpečnost silničního provozu a patří mezi závažné porušení zákona.
V jednom z aktuálně prověřovaných případů dvaatřicetiletý muž v polovině března v odpoledních hodinách řídil osobní vozidlo značky Hyundai na silnici I/13 ve směru od obce Telnice na Chlumec. Hlídka chlumeckých policistů tohoto řidiče zastavila a vyzvala, aby se podrobil testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Tento test byl pozitivní, kdy následné toxikologické vyšetření krve prokázalo přítomnost metamfetaminu, stejně jako tetrahydrokanabinolu (THC).
Další případ se odehrál koncem února ve večerních hodinách v Trmicích. Čtyřicetiletý muž byl při řízení dodávky značky Mercedes-Benz Sprinter kontrolován hlídkou Městské policie Trmice za přítomnosti policistů z obvodního oddělení. Orientační test na drogy byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin, dechová zkouška na alkohol byla negativní. Muž se následně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Toxikologická analýza rovněž i v tomto případě potvrdila přítomnost metamfetaminu v koncentracích, které prokazují stav vylučující způsobilost k řízení.
V obou případech řidiči sedli za volant ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení, kdy mohli ohrozit život nebo zdraví lidí či způsobit značnou škodu na majetku. Jejich jednání je kvalifikováno jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku.
Kontroly ústeckých policistů zaměřené na odhalování těchto přestupků a trestných činů budou i nadále pokračovat.
ústí nad Labem 2. dubna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje