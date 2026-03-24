Řidičovi oplu vběhla za tmy do jízdní dráhy kráva
Spolujezdkyni z oplu převezla na ošetření do nemocnice sanita, škodu na autě jsme odhadli na nejméně 250 000 korun.
Na silnici se v nočních hodinách řidiči obávají spíše srážky s lesní zvěří než srážky s krávou, život je ale plný překvapení. V sobotu krátce před 23. hodinou projížděl po silnici I/13 ve směru od Kamenického Šenova na Nový Bor řidič v osobním vozidle tovární značky Opel Insignia Sports, když mu u Kamenického Šenova vběhla do jízdní dráhy půltunová kráva. Vzhledem ke krátké vzdálenosti auto včas zabrzdit nedokázal a střetl se s ní. Zvíře se při nehodě vážně zranilo a muselo být bohužel utraceno. Spolujezdkyně z oplu utrpěla blíže nespecifikované zranění, se kterým ji zdravotnická záchranná služba převezla na vyšetření do českolipské nemocnice a škodu na autě jsme odhadli na nejméně 250 000 korun.
Zástupce farmy uvedl, že ohradníky byly zavřené a kráva mohla z ohrady uniknout tak, že ji přeskočila. To se stává ve vyjímečných případech, když je extrémně vyplašená například hlukem, světlem nebo nějakým predátorem. V tomto stavu ji ovlivní adrenalin, který jí pomůže překonat i 90 centimetrů vysoký ohradník, ovšem zpátky ke stádu už se sama dostat nedokáže. Pokud by podle něj byly ohradníky otevřené, neopustila by ohradu jen jedna kráva, ale více kusů dobytka.
24. 3. 2026
por. Bc. Ivana Baláková