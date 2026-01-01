Řidičky pod vlivem alkoholu usedly za volant
Jedna skončila s pouty na rukou, druhá zablokovala silnici.
Jihomoravští policisté řešili v uplynulých dnech dva extrémní případy nezodpovědných řidiček. V Brně hlídka zastavila ke klasické kontrole osobní auto. Za volantem seděla padesátiletá žena, která policisty uvítala slovy, že se jedou domů s přítelem vyspat. Následná lustrace ukázala, že řidička má už od roku 2018 zákaz řízení všech motorových vozidel. Dechové zkoušce se odmítala podrobit a pokusila se z místa odejít na autobus. Nakonec skončila s pouty na rukou a souhlasila i s dechovou zkouškou. Až na šestý pokus se povedla a hodnota byla téměř dvě promile.
K druhé události vyjížděli v úterý policisté na Blanensku, kde osmapadesátiletá řidička nezvládla vůz a nabourala do zaparkovaného auta. Svědci na tísňovou linku nahlásili, že žena je zřejmě v šoku, protože neustále túruje motor a snaží se odjet. Nakonec silnici zablokovala. Hlídka na místě zjistila, že příčinou nebyl šok, ale alkohol. Žena krátce před třináctou hodinou nadýchala 3,53 promile alkoholu.
Obě ženy se nyní budou zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky.
nprap. Petra Hrůzová, 29. května 2026