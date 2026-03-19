Řidička vjela na přejezd na červenou

Strojvedoucího donutila nouzově zastavit vlak. 

Včera kolem 12.40 v ulici Slovanka v České Lípě projížděla řidička středních let ve vozidle tovární značky Volvo ve směru od Děčínské do Českokamenické ulice, když se rozhodla projet železniční přejezd v době, kdy na něm blikalo červené světlo. Jakmile se ocitla na přejezdu, začaly se závory spouštět dolů, což v ní vyvolalalo paniku a snažila se z pasti mimo kolejiště vycouvat. Mnohem pohotovější reakci měl strojvedoucí projíždějícího vlaku společnosti Trilex, který před přejezdem dokázal svůj kolos ubrzdit i díky nižší rychlosti. Vlak směřoval z hlavního nádraží na Nový Bor a převážel 25 lidí.

Nepochopitelný hazard ženy za volantem osobního vozidla tak měl tentokrát za následek jen jednu přeraženou závoru a poškrábané auto. Škodu jsme odhadli na 30 000 korun. Jisté je, že řidička měla víc štěstí než rozumu, za což může poděkovat nejen svým andělům strážným, ale  i panu strojvedoucímu. Vy na takovou přízeň vesmíru nespoléhejte a respektujte u železničních přejezdů  varovné signály, které ohlašují brzký příjezd vlaku.

19. 3. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

