Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidička vjela na přejezd na červenou
Strojvedoucího donutila nouzově zastavit vlak.
Včera kolem 12.40 v ulici Slovanka v České Lípě projížděla řidička středních let ve vozidle tovární značky Volvo ve směru od Děčínské do Českokamenické ulice, když se rozhodla projet železniční přejezd v době, kdy na něm blikalo červené světlo. Jakmile se ocitla na přejezdu, začaly se závory spouštět dolů, což v ní vyvolalalo paniku a snažila se z pasti mimo kolejiště vycouvat. Mnohem pohotovější reakci měl strojvedoucí projíždějícího vlaku společnosti Trilex, který před přejezdem dokázal svůj kolos ubrzdit i díky nižší rychlosti. Vlak směřoval z hlavního nádraží na Nový Bor a převážel 25 lidí.
Nepochopitelný hazard ženy za volantem osobního vozidla tak měl tentokrát za následek jen jednu přeraženou závoru a poškrábané auto. Škodu jsme odhadli na 30 000 korun. Jisté je, že řidička měla víc štěstí než rozumu, za což může poděkovat nejen svým andělům strážným, ale i panu strojvedoucímu. Vy na takovou přízeň vesmíru nespoléhejte a respektujte u železničních přejezdů varovné signály, které ohlašují brzký příjezd vlaku.
19. 3. 2026
por. Bc. Ivana Baláková