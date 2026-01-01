Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řidička usedla za volant i přes zákaz
ÚSTECKO - Všebořičtí policisté se zabývají případem podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Pětadvacetiletá řidička byla v odpoledních hodinách kontrolována policejní hlídkou v ulici Havířská při řízení vozidla značky BMW. Policisté při lustraci řidičky zjistili, že má na základě rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem uložen zákaz řízení všech motorových vozidel. Konkrétně se jednalo o dva platné zákazy řízení. Řidička tudíž neměla usednout za volant motorového vozidla do května roku 2027. Navzdory těmto uloženým zákazům, ale usedla a řídila. Během kontroly jí policisté vyzvali k podrobení se orientační dechové zkoušce na alkohol a také testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Řidička však obě vyšetření odmítla, stejně tak odmítla i následné lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu. V současné době je podezřelá z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Ústí nad Labem 10. března 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje