Řidička s téměř třemi promile alkoholu v krvi brázdila ulice Turnova

SEMILSKO/TURNOV - Trestní stíhání ji nemine.

V pondělí kolem 16.15 dopravní policisté namátkově zkontrolovali v Palackého ulici v Turnově 37letou řidičku octavie, která projížděla od Nádražní ulice směrem k centru. Potom se nestačili divit výsledkům její dechové zkoušky. Na první pohled distingovaná žena nadýchala do kontrolního přístroje 2,85 promile alkoholu. Kolegové jí proto zakázali další jízdu a zadrželi jí řidičský průkaz. Tento úkon provedli fikcí, protože jim doklad o oprávnění k řízení motorových vozidel nepředložila. Poté, co prohlásili její řidičský průkaz za zadržený, má podle zákona povinnost odevzdat ho do pěti dnů příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Také se bude před soudem zodpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jí kromě trestu odnětí svobody hrozí i zákaz řízení motorových vozidel.

7. 1. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

