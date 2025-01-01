Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řidička s 3,2 promile narazila do dvou aut
ÚSTECKO - Přibývá žen, které usednou za volant pod vlivem alkoholu.
Ústečtí policisté řeší dopravní nehodu, ke které došlo v pátek 26. září dopoledne ve Všebořicích v ulici 17. listopadu. Čtyřiačtyřicetiletá řidička vozu Mercedes při couvání nejprve narazila do zaparkovaného vozidla značky Peugeot. Poté popojela vpřed a při následném parkovacím manévru poškodila ještě osobní automobil Škoda Felicia. Policisté provedli u ženy dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu 3,2 promile alkoholu. Řidička sice uvedla, že alkohol pila až po nehodě, nicméně následné lékařské vyšetření, které by tuto verzi potvrdilo či vyvrátilo, odmítla. Policisté jí na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Případem se dále zabývají ústečtí policisté. Tato žena je v současné době podezřelá z trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest a zákaz činnosti.
Apelujeme na všechny řidiče, aby usedali za volant vždy střízliví. Alkohol za volant nepatří – ohrožujete tím nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
Ústí nad Labem 29. září 2025
por. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje