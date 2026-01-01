Policie České republiky  

Řidička při vyhýbání chodci přejela do protisměru

Na silnici v Albrechticích v Jizerských horách se řidička v zatáčce vyhýbala chodce a narazila do vozidla v protisměru. 

5 DN Bezděčín (2).JPGVčera odpoledne krátce před třináctou hodinou se stala dopravní nehoda v Albrechticích v Jizerských horách. Řidička s vozidlem Mercedes Benz A 180 jela ve směru do Josefova Dolu, kde v pravotočivé zatáčce začala objíždět chodce jdoucího při pravém okraji vozovky, přičemž přejela do protisměru a střetla se s protijedoucím vozidlem Škoda Fabia combi. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Alkohol u řidičky mercedesu i řidiče Škody Fabia policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou celou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidičce mercedesu udělili blokovou pokutu.


7. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

