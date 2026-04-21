Řidička pod vlivem a bez řidičáku
Policisté zastavili vozidlo ve Staré Pace.
Policisté z obvodního oddělení v Nové Pace v uplynulých dnech sdělili podezření ze spáchání trestného činu 20leté ženě a 23letému muži.
Celý případ se odehrál v druhé polovině března letošního roku. Policisté ve večerních hodinách v obci Stará Paka zastavili vozidlo značky Škoda. Při silniční kontrole vyšlo najevo, že 20letá řidička usedla za volant, ačkoli není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Dechovou zkouškou ji bylo naměřeno 1,25 promile alkoholu. Na sedadle spolujezdce se nacházel 23letý muž. Dalším šetřením policisté zjistili, že vozidla se oba zmocnili bez vědomí a souhlasu jeho majitele, v případě ženy však nebyl v tomto ohledu dán souhlas s trestním stíháním.
Žena je podezřelá ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jí v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Muž čelí podezření z trestného činu Neoprávněného užívání cizí věci, za který může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
21. dubna 2026
por. Mgr. Martin Stránský