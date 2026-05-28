Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidička nedala přednost vozidlu na hlavní silnici
Při výjezdu z vedlejší silnice řidička nedala přednost vozidlu jedoucímu po hlavní silnici. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.
Tento týden v pondělí 25. května odpoledne krátce před třináctou hodinou se stala dopravní nehoda v katastru obce Pěnčín v prostoru křižovatky se silnicí číslo I/10 mezi Železným Brodem a Loužnicí. Řidička s vozidlem Škoda Rapid jela k uvedené křižovatce po vedlejší silnici od Bratříkova a při odbočování vlevo směrem na Loužnici nedala přednost v jízdě řidiči s vozem Fiat Ducato jedoucímu po hlavní silnici od Loužnice do Železného Brodu. Při následném střetu obou vozidel naštěstí nebyl nikdo zraněn. Alkohol u řidičky i řidiče policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou celou věc vyřídili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidičce Škody Rapid udělili na místě blokovou pokutu.
28. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí