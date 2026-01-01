Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Řidička na přechodu přehlédla chodkyni
Jen díky její obezřetnosti nedošlo k tragédii. [VIDEO]
Stačila vteřina nepozornosti a z běžné dopravní situace se málem stala vážná dopravní nehoda. Přesně takový případ zachytila začátkem týdne v Brně kamera policejního vozidla.
Služební vůz zastavil před přechodem pro chodce, kde již čekala starší žena. Policista jí slovně i gestem dal najevo, že o ní ví, a zastavil, aby mohla bezpečně přejít. Seniorka však zůstala obezřetná, což se jí vzápětí vyplatilo. V tu chvíli přijelo z protisměru osobní vozidlo, jehož řidička chodkyni vůbec nezaregistrovala. Všimla si jí až na poslední okamžik, kdy už nedokázala bezpečně zastavit. Díky tomu, že duchapřítomná seniorka do vozovky nevstoupila, ke střetu naštěstí nedošlo.
Policisté se za vozidlem okamžitě vydali a řidičku nedaleko zastavili. Během kontroly žena za volantem přiznal a, že chodkyni zprvu vůbec neviděla. Uvedla, že myšlenkami už byla v kanceláři, kam právě autem směřovala.
Obezřetnost a pozornost jsou základem bezpečnosti na silnicích. Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Za prvních šest měsíců letošního roku evidují jihomoravští policisté 162 dopravních nehod s účastí chodců. Ve 54 případech nehodu zavinil chodec. Na přechodech pro chodce se na jižní Moravě stalo 62 dopravních nehod, při nichž naštěstí nikdo nezemřel, přesto ale byly zraněny desítky osob. Celková bilance nehod s účastí chodců je však tragická. O život při nich přišly čtyři osoby, což jsou o dvě oběti více než za stejné období loňského roku.
Policie proto znovu apeluje na všechny účastníky silničního provozu. Řidiči by měli nejen před přechody věnovat maximální pozornost situaci na vozovce a především ve městech počítat s pohybem chodců. Ani samotní chodci by se však neměli spoléhat pouze na svou přednost. Před vstupem do vozovky je vždy nutné se přesvědčit, že o nich řidiči vědí a skutečně zastavují. Chodci zároveň nesmějí vstupovat do vozovky bezprostředně před blížící se vozidlo, pokud by řidič již nemohl bezpečně zastavit.
Za snížené viditelnosti je vhodné i ve městě nosit oblečení ve světlých barvách, ideálně doplněné reflexními prvky nebo reflexní páskou. Mimo obec je pohyb chodce po krajnici nebo okraji vozovky bez viditelných reflexních prvků za snížené viditelnosti dokonce v rozporu se zákonem. Už nyní se začíná dříve stmívat a chodci s tím musí počítat. Lepší viditelnost i obezřetné chování mohou předejít zbytečným kolizním situacím.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 23. července 2026