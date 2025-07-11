Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidička na namrzlé vozovce nezvládla řízení

Všem řidičům připomínáme to, že jízda na namrzlé vozovce v tomto podzimním období vyžaduje zvýšenou pozornost a opatrnost. 

Včera ráno deset minut po sedmé hodině se stala dopravní nehoda ve Smržovce v ulici Hlavní. Řidička s vozidlem Škoda Octavia jela ve směru do Tanvaldu, kde na zledovatělé vozovce vlivem nepřiměřené rychlosti vyjela vpravo mimo vozovku a narazila do sloupu elektrického vedení. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Alkohol policisté u řidičky vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou celou věc tedy vyřešili na místě a řidičce udělili blokovou pokutu.

V souvislosti s touto dopravní nehodou všem řidičům připomínáme, že jízda na namrzlých vozovkách v podzimním období vyžaduje zvýšenou pozornost a opatrnost.

S příchodem podzimu a poklesem ranních teplot se zvyšuje riziko namrzlých vozovek, zejména na mostech, v lesních úsecích, stinných místech a v blízkosti vodních ploch. V ranních a dopoledních hodinách může být vozovka kluzká, i když se to na první pohled nezdá.

Doporučení pro bezpečnou jízdu:

  1. Zkontrolujte stav vozidla:
    • Mějte zimní pneumatiky s dostatečnou hloubkou dezénu.
    • Zkontrolujte funkčnost brzd, osvětlení a stěračů.
    • Doplněná nemrznoucí směs do ostřikovačů je samozřejmostí.
  2. Přizpůsobte rychlost stavu vozovky:
    • Jeďte pomaleji, než jste zvyklí.
    • Vyvarujte se prudkého brzdění a rychlého zatáčení.
  3. Zvýšená pozornost:
    • Sledujte povrch vozovky – lesklý povrch může znamenat náledí.
    • Dávejte pozor na varovné značky upozorňující na kluzkou vozovku.
  4. Bezpečný odstup:
    • Dodržujte větší vzdálenost mezi vozidly – brzdná dráha se na kluzkém povrchu výrazně prodlužuje.
  5. Plánujte cestu:
    • Věnujte pozornost předpovědi počasí.
    • Vyjíždějte s časovou rezervou, abyste se vyhnuli stresu a spěchu.

Pamatujte! I krátká jízda může být nebezpečná, pokud podceníte podmínky na silnici. Buďte ohleduplní, předvídejte a přizpůsobte jízdu aktuálním podmínkám.


7. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mlujvčí

Odkazy do noveho okna

1 DN Smržovka (1)

1 DN Smržovka (1) 

Detailní náhled

2 DN Smržovka (2)

2 DN Smržovka (2) 

Detailní náhled

5 DN Smržovka (5)

5 DN Smržovka (5) 

Detailní náhled

6 DN Smržovka (6)

6 DN Smržovka (6) 

Detailní náhled

3 DN Smržovka (3)

3 DN Smržovka (3) 

Detailní náhled

4 DN Smržovka (4)

4 DN Smržovka (4) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 