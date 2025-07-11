Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidička na namrzlé vozovce nezvládla řízení
Všem řidičům připomínáme to, že jízda na namrzlé vozovce v tomto podzimním období vyžaduje zvýšenou pozornost a opatrnost.
Včera ráno deset minut po sedmé hodině se stala dopravní nehoda ve Smržovce v ulici Hlavní. Řidička s vozidlem Škoda Octavia jela ve směru do Tanvaldu, kde na zledovatělé vozovce vlivem nepřiměřené rychlosti vyjela vpravo mimo vozovku a narazila do sloupu elektrického vedení. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Alkohol policisté u řidičky vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou celou věc tedy vyřešili na místě a řidičce udělili blokovou pokutu.
V souvislosti s touto dopravní nehodou všem řidičům připomínáme, že jízda na namrzlých vozovkách v podzimním období vyžaduje zvýšenou pozornost a opatrnost.
S příchodem podzimu a poklesem ranních teplot se zvyšuje riziko namrzlých vozovek, zejména na mostech, v lesních úsecích, stinných místech a v blízkosti vodních ploch. V ranních a dopoledních hodinách může být vozovka kluzká, i když se to na první pohled nezdá.
Doporučení pro bezpečnou jízdu:
- Zkontrolujte stav vozidla:
- Mějte zimní pneumatiky s dostatečnou hloubkou dezénu.
- Zkontrolujte funkčnost brzd, osvětlení a stěračů.
- Doplněná nemrznoucí směs do ostřikovačů je samozřejmostí.
- Přizpůsobte rychlost stavu vozovky:
- Jeďte pomaleji, než jste zvyklí.
- Vyvarujte se prudkého brzdění a rychlého zatáčení.
- Zvýšená pozornost:
- Sledujte povrch vozovky – lesklý povrch může znamenat náledí.
- Dávejte pozor na varovné značky upozorňující na kluzkou vozovku.
- Bezpečný odstup:
- Dodržujte větší vzdálenost mezi vozidly – brzdná dráha se na kluzkém povrchu výrazně prodlužuje.
- Plánujte cestu:
- Věnujte pozornost předpovědi počasí.
- Vyjíždějte s časovou rezervou, abyste se vyhnuli stresu a spěchu.
Pamatujte! I krátká jízda může být nebezpečná, pokud podceníte podmínky na silnici. Buďte ohleduplní, předvídejte a přizpůsobte jízdu aktuálním podmínkám.
7. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mlujvčí