Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Řidička na místě zemřela
Tragická nehoda kamiónu a osobního automobilu komunikaci uzavřela na několik hodin.
V úterý večer došlo poblíž Nesovic k tragické dopravní nehodě. Pětatřicetiletá řidička osobního automobilu přejela z nezjištěných příčin náhle do protisměru, kde se střetla s nákladním automobilem Scania. Při srážce utrpěla zranění neslučitelná se životem. Řidič kamiónu, který se při nehodě nezranil, měl negativní dechovou zkoušku na alkohol. Vytížená komunikace byla v průběhu vyšetřování neprůjezdná. Objízdná trasa přes okolní obce byla vytížená, k dopravním komplikacím ale nedocházelo.
por. Bohumil Malášek, 17. února 2026