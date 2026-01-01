Policie České republiky  

Jihomoravský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidička na místě zemřela

Tragická nehoda kamiónu a osobního automobilu komunikaci uzavřela na několik hodin. 

V úterý večer došlo poblíž Nesovic k tragické dopravní nehodě. Pětatřicetiletá řidička osobního automobilu přejela z nezjištěných příčin náhle do protisměru, kde se střetla s nákladním automobilem Scania. Při srážce utrpěla zranění neslučitelná se životem. Řidič kamiónu, který se při nehodě nezranil, měl negativní dechovou zkoušku na alkohol. Vytížená komunikace byla v průběhu vyšetřování neprůjezdná. Objízdná trasa přes okolní obce byla vytížená, k dopravním komplikacím ale nedocházelo.

por. Bohumil Malášek, 17. února 2026

DN_Nesovice_1

DN_Nesovice_1 

motor_DN_Nesovice

motor_DN_Nesovice 

DN_Nesovice_2

DN_Nesovice_2 

DN_Nesovice_4

DN_Nesovice_4 

  • řidička.mp3
    Velikost souboru: 470,8 KB / formát MP3

