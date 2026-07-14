Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řidička měla spatřit u silnice velkou kočkovitou šelmu
Výskyt zvířete dle popisu oznamovatelky volejte na 158.
Na hlubocké policisty se v ranních hodinách obrátila řidička, která dnes kolem sedmé hodiny ranní jela do zaměstnání po silnici v katastru obce Ševětín na Českobudějovicku. Mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole, spatřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba desetimetrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá, že se nejednalo o divoké prase či psa, ale právě o velkou kočkovitou šelmu. Policisté o oznámení o možném výskytu šelmy informovali starosty přilehlých obcí i krajskou veterinární správu a myslivecká sdružení. V případě, že byste zvíře, které žena popsala jako velké, černé barvy s kulatýma ušima zahlédli, nepřibližujte se k němu a volejte na 158.
Žena zvíře nemohla vyfotit, jelikož řídila, nicméně nechala si za pomoci AI vytvořit fotografii, která má odpovídat zvířeti, které zahlédla a tu předala policistům s tím, že nejlépe odpovídá reálnému obrazu z rána.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
14. července 2026