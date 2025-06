Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidička hyundaie odřela na parkovišti octavii a odjela, aniž by na sebe nechala kontakt

ČESKOLIPSKO - Vypátrali jsme ji díky svědkovi, který si zaznamenal její registrační značku.

Dnes kolem 6.40 zajížděla do parkovacího stání na Tyršově náměstí v Novém Boru řidička červeného hyundaie, která při tomto manévru nabourala do již zde zaparkované stříbrné octavie a způsobila na na ní pětadvacetitisícovou škodu. I přesto z místa nehody okamžitě odjela, aniž by na sebe nechala za stěračem poškozeného vozidla kontakt nebo se jinak snažila svou chybu napravit. To za ní udělal všímavý kolemjdoucí, který její manévrování na parkovišti sledoval a poznamenal si registrační značku hyundaie. Tu pak na lístečku zanechal i se vzkazem za stěračem octavie.

Když dopravní policisté řidičku kontaktovali u ní doma, snažila se je přesvědčit, že zrovna píše zprávu pro řidiče octavie a má v úmyslu se na parkoviště vrátit a vše dát do pořádku. Od kolegů dostala blokovou pokutu.

26. 6. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP LIbereckého kraje

