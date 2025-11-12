Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidička golfu bourala během dvou hodin dvakrát
Obě nehodové události si vyžádaly naštěstí jen materiální škody.
Nebezpečná sama sobě , ale i ostatním účastníkům silničního provozu byla ve středu 37letá řidička osobního vozidla Volkswagen Golf. Ta nejprve kolem 18. hodiny při průjezdu po kruhovém objezdu na silnici 262 v České Lípě zjistila, že přejela svůj výjezd, a proto na tělese kruhového objezdu začala couvat, aby se dostala tam, kam potřebuje. Přitom nabourala do projíždějícího vozidla tovární značky Ford Galaxy a způsobila na něm škodu za desítky tisíc korun.
O dvě hodiny později vyjížděli dopravní policisté ke stejné řidičce, tentokrát do obce Bezděz, kde svými řidičskými "dovednostmi" málem zrušila zastávku autobusu, jak můžete vidět na přiložené fotografii. Škodu jsme odhadli na celkem 125 000 korun. Ani v jednom případě řidička pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebyla.
11. 12. 2025
por. Bc. Ivana Baláková