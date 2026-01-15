Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidička dostala na zasněžené vozovce smyk
V Roudném na Jablonecku nezvládla řidička jízdu na zasněžené vozovce a narazila do sloupu elektrického vedení.
Tento týden v úterý večer krátce před jednadvacátou hodinou se stala dopravní nehoda v Roudném na silnici třetí třídy. Řidička s vozidlem Mazda 6 jela ve směru od Frýdštejna do Jenišovic, kde při průjezdu pravotočivé zatáčky vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládla řízení na zasněžené vozovce, dostala smyk, přejela do protisměru a čelně narazila do sloupu elektrického vedení. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Alkohol u ní policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Policisté celou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidičce udělili blokovou pokutu.
15. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí