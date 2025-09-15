Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řidička absolutně nezvládla jízdu
Bourala na dvou kruhových objezdech i na rovném úseku.
V uplynulých dnech sdělili policisté z dopravního inspektorátu v Náchodě ve zkráceném přípravném řízení podezření šedesátileté řidičce ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Na základě vlastního šetření a lékařského vyšetření policisté zjistili, že dne 17. července 2025 v 18:45 řídila v obci Náchod vozidlo značky Ford Mondeo, a to i přesto, že před jízdou vědomě požila alkoholické nápoje.
Její jízda byla mimořádně nebezpečná a výrazně vybočovala z běžných dopravních nehod. Při jízdě z ulice Volovnice směrem do ulice Raisova nezvládla průjezd kruhovým objezdem u Itálie, kde poškodila dopravní značení. Následně pokračovala k dalšímu kruhovému objezdu u Čedoku, kde opět narazila do značení. Ani na přímém úseku nezvládla řízení – vyjela mimo vozovku a čelně narazila do sloupu veřejného osvětlení. Vozidlo zůstalo stát kvůli utrženému levému přednímu kolu.
Na místě byla řidička vyzvána policisty k provedení dechové zkoušky, kterou však nebyla schopna vykonat. Souhlasila s lékařským vyšetřením spojeným s odběrem krve. Následný laboratorní rozbor prokázal přítomnost 1,54 g/kg alkoholu v krvi.
Při dopravních nehodách naštěstí nebyl nikdo zraněn. Celková způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na částku 110 tisíc korun – z toho 20 tisíc korun na vozidle, 60 tisíc korun na dopravním značení a 50 tisíc korun na sloupu veřejného osvětlení. Technická závada na vozidle nebyla zjištěna ani uplatněna.
V případě prokázání viny hrozí podezřelé trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Karolína Macháčková
15.9.2025