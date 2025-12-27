Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řidiči, věnujte se řízení
Žena za volantem passatu zřejmě nerespektovala dopravní značení.
Včera odpoledne vyjížděli jindřichohradečtí dopravní policisté na dopravní nehodu na silnici I/34 mezi obcemi Stráž nad Nežárkou a Dolní Lhota. Před 16:45 hod. řidička osobního vozidla tovární značky Volkswagen Passat při vjíždění z vedlejší na hlavní silnici, pravděpodobně nedala přednost v jízdě řidiči osobního vozidla tovární značky Citroën C4 a došlo k bočnímu střetu.
V obou vozidlech se lehce zranilo 5 osob, které ošetřili záchranáři Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.
Provoz na komunikaci mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem byl na několik desítek minut omezen.
Všem řidičům připomínáme zásady bezpečné jízdy a věnování se řízení.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
