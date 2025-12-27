Policie České republiky  

Řidiči, věnujte se řízení

Žena za volantem passatu zřejmě nerespektovala dopravní značení. 

Včera odpoledne vyjížděli jindřichohradečtí dopravní policisté na dopravní nehodu na silnici I/34 mezi obcemi Stráž nad Nežárkou a Dolní Lhota. Před 16:45 hod. řidička osobního vozidla tovární značky Volkswagen Passat při vjíždění z vedlejší na hlavní silnici, pravděpodobně nedala přednost v jízdě řidiči osobního vozidla tovární značky Citroën C4 a došlo k bočnímu střetu.

V obou vozidlech se lehce zranilo 5 osob, které ošetřili záchranáři Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Provoz na komunikaci mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem byl na několik desítek minut omezen.

Všem řidičům připomínáme zásady bezpečné jízdy a věnování se řízení.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

27. prosince 2025

DN u Stráže n. Než. 1

DN u Stráže n. Než. 1 

DN u Stráže n. Než. 2

DN u Stráže n. Než. 2 

DN u Stráže n. Než. 3

DN u Stráže n. Než. 3 

DN u Stráže n. Než. 4

DN u Stráže n. Než. 4 

DN u Stráže n. Než. 5

DN u Stráže n. Než. 5 

