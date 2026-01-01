Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidiči v noci nezvládli jízdu na zasněžených vozovkách

Opakovaně řidičům připomínáme, aby v tomto zimním počasí nikam nespěchali a svoji jízdu vždy přizpůsobili stavu silnic i aktuálním povětrnostním podmínkám. 

Během jedné noci policisté mimo jiného vyjížděli na Jablonecku i k dvěma dopravním nehodám, při kterých řidiči havarovali na zasněžených vozovkách. Jedna z nich se stala už v pátek 9. ledna večer krátce po jednadvacáté hodině v Nově Vsi nad Nisou. Řidič s vozidlem VW Transporter jel po silnici třetí třídy ve směru do Jablonce nad Nisou, kde při průjezdu levotočivé zatáčky dostal vlivem nepřiměřené rychlosti smyk, vyjel vpravo mimo vozovku a narazil do elektrického rozvaděče.

5 DN Bezděčín (2).JPGKe druhé nehodě pak policisté vyjeli dvě a půl hodiny po půlnoci do ulice Želivského v Jablonci nad Nisou.  Tady řidič s vozidlem BMW 316 jel ve směru od Janova nad Nisou do centra města a při projíždění mírné pravotočivé zatáčky dostal vlivem nepřiměřené rychlosti smyk, vyjel mimo vozovku, kde narazil do dopravní značky.

U řidičů obou havarovaných vozidel policisté vyloučili alkohol provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Naštěstí s při nich ani nikdo nezranil a policisté tak obě události vyřešili na místě jako dopravní nehody s projednáním. Oběma řidičům udělili blokové pokuty.

V souvislosti s uvedenými dopravními nehodami opakovaně řidičům připomínáme, aby v tomto zimním počasí nikam nespěchali a svoji jízdu vždy přizpůsobili stavu silnic i aktuálním povětrnostním podmínkám. Současně vám připomínáme i několik základních zásad bezpečných jízd:

Příprava vozidla před jízdou

Zimní pneumatiky: Minimální hloubka dezénu 4 mm; správný tlak pravidelně kontrolujte – chlad snižuje tlak v pneumatikách.

Kontrola kapalin a výbavy: Doplňte nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů (nejlépe do –25 °C), zkontrolujte chladicí kapalinu, olej, baterii a stěrače.

Očistěte vůz: Odstraňte sníh a námrazu ze střešní části, oken, světel, zrcátek a kapoty, aby nic neohrožovalo vás ani ostatní účastníky provozu.

Nouzová výbava: Mějte v kufru škrabku, teplou deku, výstražnou vestu, lopatku, startovací kabely a případně sněhové řetězy či písek/pásky proti smyku.


Techniky bezpečné jízdy na sněhu a ledu

Plynulost před prudkostí: Rozjezd, brzdění i zatáčení dělejte jemně a předvídatelně – prudké manévry na kluzké vozovce často vedou k smyku.

Snížená rychlost a větší odstup: Zimní silnice vyžadují výrazně delší brzdnou dráhu, doporučuje se zvýšit odstup mezi jedoucími vozidly.

Opatrné zatáčení: Zatáčejte pomalu a s dostatečným předstihem zpomalte.

Při smyku: Sundejte nohu z plynu, nebrzděte prudce. Otočte volant ve směru jízdy („protiřízení“), použijte brzdu motorem – klidný manévr vede k rychlejší kontrole.

S ABS systémem: oproti starší „pumpující“ technice držte brzdový pedál stlačený – systém je efektivní sám.


Plánování a omezení

Jízdu dobře promyslete: Pokud je to možné, vyhněte se jízdě při silném sněžení či ledovce. Plánujte trasu přes udržované silnice, zkontrolujte aktuální podmínky a dopravní informace.

Rezerva času: Zimní podmínky znamenají často zpomalení až o 50 %, plánujte si proto delší cestovní čas.


Držte se těchto zásad a minimalizujete riziko na silnicích při aktuálním zimním počasí!
Samozřejmě vám přejeme bezpečnou a klidnou jízdu!


12. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

