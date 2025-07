Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidiči v hledáčku policejního radaru

KRAJ - Policisté se zaměřili na dodržování rychlostních limitů.

V pátek 4. července 2025 se v Libereckém kraji uskutečnila speciální kontrola zaměřená na dodržování rychlostních limitů. Tyto kontroly jsou jednou ze základních priorit Policie ČR, zvlášť s ohledem na skutečnost, že nedodržování rychlostních limitů je dlouhodobě nejtragičtější příčinou dopravních nehod.

Dopravní policisté během této akce zkontrolovali celkem 167 vozidel a odhalili 114 přestupků v dopravě. V 79 případech překročili řidiči nejvyšší povolenou rychlost, z toho 57 řidičů ji překročilo v obci. Osm řidičů drželo za jízdy telefon nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení a dalších jedenáct jich bylo policisty řešeno za způsob jízdy. Ostatní přestupky se týkaly technického stavu vozidel, bezpečnostních pásů a v neposlední řadě se jednoho přestupku dopustil i cyklista.

Sto pět přestupků policisté projednali příkazy na místě v celkové výši 157 400 Kč a dalších devět oznámili příslušnému správnímu orgánu. V rámci dlouhodobého plánu budou policisté i nadále pokračovat v kontrolách dodržování rychlostních limitů.



V letošním roce, tedy od ledna do konce června 2025, evidujeme v Libereckém kraji celkem 2262 dopravních nehod. Oproti stejnému období loňského roku je ve statistickém srovnání patrný pokles o 318 případů. Co do počtu dopravních nehod, jejichž příčinou byla právě nepřiměřená rychlost, na kterou se v rámci dopravní akce policisté primárně zaměřili, evidujeme v uvedeném období 278 případů. V této statistice se jedná o nárůst o 26 dopravních nehod ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

7. 7. 2025

nprap. Libor Barták

preventista KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem