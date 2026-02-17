Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidiči, přizpůsobte svoji jízdu aktuálnímu zimnímu počasí!!!
Vlivem nepřiměřené rychlosti na zasněžených a namrzlých vozovkách včera havarovalo nejvíce řidičů a zbytek zvolil nesprávný způsob jízdy. Opakovaně vám připomínáme zásady bezpečné jízdy v zimním období.
Během včerejšího dne policisté v Libereckém kraji šetřili 22 dopravních nehod, přičemž u 14 z nich byla jejich příčinou nepřiměřená rychlost na zasněžených a namrzlých vozovkách. Osm řidičů zvolilo nesprávný způsob jízdy. Tyto dopravní nehody si včera vyžádaly naštěstí jen čtyři lehká zranění.
K jedné takové dopravní nehodě došlo například odpoledne krátce po čtrnácté hodině na silnici třetí třídy v katastru Jablonce nad Nisou. Řidič s vozidlem Škoda Fabia jel ve směru od města na Dolní Černou Studnici, kde vlivem nepřiměřené rychlosti na zasněžené vozovce nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou a vyjel vpravo mimo silnici do příkopu.
Odpoledne pak ještě jablonečtí dopravní policisté vyjížděli do obce Držkov, kde v půl páté jel po silnici první třídy číslo deset ve směru od Železného Brodu řidič s vozidlem Mercedes Benz, který v klesání také nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu zasněžené vozovky, vyjel vlevo mimo ní a narazil do plotu.
Ke zranění osob při těchto uvedených dopravních nehodách nedošlo a policisté je vyřešili na místě jako dopravní nehody s projednáním a oběma řidičům udělili blokové pokuty.
Dnes během ranních a dopoledních hodin (do 10.15 hodin) policisté na lince 158 přijali oznámení již o dvaadvaceti dopravních nehodách, které se staly na území Libereckého kraje. Naštěstí se tyto nehody zatím obešly bez vážných následků. Ovšem i dnes řada řidičů nepřizpůsobila rychlost svého vozidla při jízdně na zasněžených či namrzlých vozovkách.
Z tohoto důvodu opakovaně všem řidičům připomínáme zásady bezpečné jízdy v současném zimním počasí na zasněžených a namrzlých vozovkách:
Zimní období přináší specifická rizika – sníh, led, námraza, zhoršená viditelnost, delší brzdná dráha i náhlé změny povrchu vozovky. Bezpečná jízda proto vyžaduje vyšší pozornost, předvídavost a přizpůsobení stylu řízení aktuálním podmínkám.
1. Před jízdou zkontrolujte stav vozidla
- Použijte zimní pneumatiky v dobrém stavu; dostatečná hloubka dezénu je zásadní.
- Odstraňte sníh a led z celého vozidla včetně střechy, světel a registrační značky.
- Zajistěte dostatek nemrznoucí směsi v ostřikovačích.
- Prověřte funkčnost světel, brzd a baterie.
2. Přizpůsobte rychlost stavu a druhu vozovky
- Jeďte pomaleji, než jste zvyklí na suché vozovce.
- Pamatujte, že brzdná dráha může být až několikanásobně delší.
- Vyhněte se prudkému brzdění či zrychlení – může vést k prokluzu kol.
3. Dodržujte bezpečný odstup
- Odstup za vozidlem před vámi výrazně prodlužte.
- V případě neočekávané situace získáte více času na reakci.
- Na kluzkém povrchu může být nutné i dvojnásobné až trojnásobné rozestupy.
4. Jezdit plynule – žádné prudké manévry
- Plynule přidávejte plyn, jemně brzděte.
- Vyvarujte se náhlého točení volantem – hrozí smyk.
- V zatáčkách brzděte ještě před vjezdem, ne až v jejím průběhu.
5. Naučte se pracovat se smykem
- Pokud se vozidlo dostane do smyku, nezmatkujte.
- U vozidel s ABS se věnujte řízení, brzdový systém pomůže udržet stabilitu.
- U zadního náhonu zatočte proti směru smyku, u předního jemně uberte plyn.
6. Buďte vidět a počítejte se sníženou viditelností
- Používejte světla odpovídající podmínkám – nikdy nejedete bez svícení.
- Za hustého sněžení zpomalte a případně zapněte zadní mlhovku (pokud neoslňuje).
7. Sledujte povrch vozovky a její změny
- Pozor na mosty, viadukty, stinná místa a lesní úseky – zde vozovka často namrzá.
- Čerstvá vrstva sněhu může skrývat led nebo výmoly.
- Lesklý povrch může značit ledovku – jeďte s extrémní opatrností.
8. Myslete na ostatní účastníky provozu
- Pěší a cyklisté v zimním oblečení mohou být hůře viditelní.
- U přechodů a autobusových zastávek výrazně zpomalte.
- Počítejte s delší reakcí ostatních řidičů.
9. Nechte si časovou rezervu
- Zimní cesta trvá obvykle déle – přizpůsobte tomu svůj plán.
- Spěch je jedním z nejčastějších důvodů zimních nehod.
10. V autě mějte zimní výbavu
- škrabku a smetáček,
- rozmrazovač zámků,
- teplou deku,
- nabitý mobil,
- lopatku či řetězy do zhoršených podmínek.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí