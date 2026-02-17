Policie České republiky  

Řidiči, přizpůsobte svoji jízdu aktuálnímu zimnímu počasí!!!

Vlivem nepřiměřené rychlosti na zasněžených a namrzlých vozovkách včera havarovalo nejvíce řidičů a zbytek zvolil nesprávný způsob jízdy. Opakovaně vám připomínáme zásady bezpečné jízdy v zimním období. 

Během včerejšího dne policisté v Libereckém kraji šetřili 22 dopravních nehod, přičemž u 14 z nich byla jejich příčinou nepřiměřená rychlost na zasněžených a namrzlých vozovkách. Osm řidičů zvolilo nesprávný způsob jízdy. Tyto dopravní nehody si včera vyžádaly naštěstí jen čtyři lehká zranění.

K jedné takové dopravní nehodě došlo například odpoledne krátce po čtrnácté hodině na silnici třetí třídy v katastru Jablonce nad Nisou. Řidič s vozidlem Škoda Fabia jel ve směru od města na Dolní Černou Studnici, kde vlivem nepřiměřené rychlosti na zasněžené vozovce nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou a vyjel vpravo mimo silnici do příkopu.

Odpoledne pak ještě jablonečtí dopravní policisté vyjížděli do obce Držkov, kde v půl páté jel po silnici první třídy číslo deset ve směru od Železného Brodu řidič s vozidlem Mercedes Benz, který v klesání také nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu zasněžené vozovky, vyjel vlevo mimo ní a narazil do plotu.

Ke zranění osob při těchto uvedených dopravních nehodách nedošlo a policisté je vyřešili na místě jako dopravní nehody s projednáním a oběma řidičům udělili blokové pokuty.

Dnes během ranních a dopoledních hodin (do 10.15 hodin) policisté na lince 158 přijali oznámení již o dvaadvaceti dopravních nehodách, které se staly na území Libereckého kraje. Naštěstí se tyto nehody zatím obešly bez vážných následků. Ovšem i dnes řada řidičů nepřizpůsobila rychlost svého vozidla při jízdně na zasněžených či namrzlých vozovkách.

Z tohoto důvodu opakovaně všem řidičům připomínáme zásady bezpečné jízdy v současném zimním počasí na zasněžených a namrzlých vozovkách:

Zimní období přináší specifická rizika – sníh, led, námraza, zhoršená viditelnost, delší brzdná dráha i náhlé změny povrchu vozovky. Bezpečná jízda proto vyžaduje vyšší pozornost, předvídavost a přizpůsobení stylu řízení aktuálním podmínkám.

1. Před jízdou zkontrolujte stav vozidla

  • Použijte zimní pneumatiky v dobrém stavu; dostatečná hloubka dezénu je zásadní.
  • Odstraňte sníh a led z celého vozidla včetně střechy, světel a registrační značky.
  • Zajistěte dostatek nemrznoucí směsi v ostřikovačích.
  • Prověřte funkčnost světel, brzd a baterie.

2. Přizpůsobte rychlost stavu a druhu vozovky

  • Jeďte pomaleji, než jste zvyklí na suché vozovce.
  • Pamatujte, že brzdná dráha může být až několikanásobně delší.
  • Vyhněte se prudkému brzdění či zrychlení – může vést k prokluzu kol.

3. Dodržujte bezpečný odstup

  • Odstup za vozidlem před vámi výrazně prodlužte.
  • V případě neočekávané situace získáte více času na reakci.
  • Na kluzkém povrchu může být nutné i dvojnásobné až trojnásobné rozestupy.

4. Jezdit plynule – žádné prudké manévry

  • Plynule přidávejte plyn, jemně brzděte.
  • Vyvarujte se náhlého točení volantem – hrozí smyk.
  • V zatáčkách brzděte ještě před vjezdem, ne až v jejím průběhu.

5. Naučte se pracovat se smykem

  • Pokud se vozidlo dostane do smyku, nezmatkujte.
  • U vozidel s ABS se věnujte řízení, brzdový systém pomůže udržet stabilitu.
  • U zadního náhonu zatočte proti směru smyku, u předního jemně uberte plyn.

6. Buďte vidět a počítejte se sníženou viditelností

  • Používejte světla odpovídající podmínkám – nikdy nejedete bez svícení.
  • Za hustého sněžení zpomalte a případně zapněte zadní mlhovku (pokud neoslňuje).

7. Sledujte povrch vozovky a její změny

  • Pozor na mosty, viadukty, stinná místa a lesní úseky – zde vozovka často namrzá.
  • Čerstvá vrstva sněhu může skrývat led nebo výmoly.
  • Lesklý povrch může značit ledovku – jeďte s extrémní opatrností.

8. Myslete na ostatní účastníky provozu

  • Pěší a cyklisté v zimním oblečení mohou být hůře viditelní.
  • U přechodů a autobusových zastávek výrazně zpomalte.
  • Počítejte s delší reakcí ostatních řidičů.

9. Nechte si časovou rezervu

  • Zimní cesta trvá obvykle déle – přizpůsobte tomu svůj plán.
  • Spěch je jedním z nejčastějších důvodů zimních nehod.

10. V autě mějte zimní výbavu

  • škrabku a smetáček,
  • rozmrazovač zámků,
  • teplou deku,
  • nabitý mobil,
  • lopatku či řetězy do zhoršených podmínek.



    17. 2. 2026
    nprap. Dagmar Sochorová
    tisková mluvčí
