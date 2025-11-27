Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidiči, před jízdou si očistěte vozidlo od námrazy a sněhu!
Čtyřicetitisícovou škodu způsobil kus ledu, který odletěl z nákladního auta.
Včera dopoledne na silnici I/13 projíždělo nákladní vozidlo nezjištěné tovární a registrační značky od Jablonného v Podještědí na Cvikov, když z něj odletěl kus ledu a zasáhl kabinu protijedoucího vozidla značky Scania. Na něm zanechal škodu za 40 000 korun a neznámý řidič bez zastavení pokračoval v jízdě dál.
V této souvislosti upozorňujeme řidiče na povinnost zajistit, aby vozidlo nebylo pokryto sněhem či ledem, který by bránil ve výhledu nebo mohl během jízdy spadnout a ohrozit ostatní. Tato povinnost se vztahuje nejen na okna, ale i na střechu, světla, registrační značku a případný náklad.
Neodstraněný sníh nebo led může způsobit vážné nehody, a to pak zejména na dálnicích, kde se auta pohybují vyšší rychlostí, ale samozřejmě nejenom tam. Očištěné auto je především otázkou bezpečnosti, chvilka práce na autě může i zachránit život.
Včerejší nehoda se tentokrát obešla bez zranění.
27. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková